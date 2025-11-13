Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica - Chilevisión

Tanto el sujeto abatido como la víctima que recibió la agresión eran funcionarios del tribunal y habría existido una discusión previa al ataque, lo que está siendo materia de investigación.

La tarde de este jueves se registró una balacera en la Corte de Apelaciones de Arica que terminó con un hombre abatido tras atacar a un funcionario del Poder Judicial.

El atacante llegó hasta la corte portando un arma cortopunzante y apuñaló a un hombre para luego intentar huir.

"El personal de Gendarmería, sumado a personal de Carabineros que llegó al lugar, procedieron a usar sus armas de servicio ocasionándole la muerte en las dependencias", detalló el subprefecto Julio Ceballo Rodríguez.

¿Quién era el atacante de la Corte de Apelaciones de Arica?

María Verónica Quiro Fuenzalida, presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, confirmó que el sujeto abatido corresponde a un funcionario de 35 años de edad, que prestaba servicios administrativo en el tribunal.

“Un funcionario atacó al administrador con arma blanca. Gracias a la cooperación inmediata de Gendarmería como de Carabineros se logró contener, pero el funcionario fue abatido y el administrador fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho tiempo en riesgo vital”, explicó.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que “por razones que se están investigando, pero hay un tema de salud mental, habría mantenido una discusión con otros funcionarios y habría acometido a lo menos a uno, que se trata del administrador de la corte”.

Administrador en estado grave

El sujeto que recibió el ataque con arma blanca es el administrador de la corte, quien tras ser agredido con el arma blanca, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Arica Doctor Juan Noé en riesgo vital.

Tras ser recibir la asistencia médica y someterse a una operación, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica confirmó que se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vtial.

“Afortunadamente, lo operaron y está fuera de riesgo vital”, sostuvo.