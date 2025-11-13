 Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica - Chilevisión
Minuto a minuto
Se entregó el “lugarteniente” de Juan Beltrán: Quién es y cuál sería su rol en caso de Krishna Aguilera “Son dos muchachos”: Abogado detalló quiénes están detrás del ataque a Cristal Aguilera en San Bernardo Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica AHORA | Conmoción en Barrio Meiggs: Ciudadano chino murió tras caer de quinto piso de edificio “Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
13/11/2025 17:09

Atacante era un funcionario: Revelan detalles de la fatal agresión en Corte de Apelaciones de Arica

Tanto el sujeto abatido como la víctima que recibió la agresión eran funcionarios del tribunal y habría existido una discusión previa al ataque, lo que está siendo materia de investigación.

Publicado por Fernanda Valdenegro

La tarde de este jueves se registró una balacera en la Corte de Apelaciones de Arica que terminó con un hombre abatido tras atacar a un funcionario del Poder Judicial.

El atacante llegó hasta la corte portando un arma cortopunzante y apuñaló a un hombre para luego intentar huir. 

"El personal de Gendarmería, sumado a personal de Carabineros que llegó al lugar, procedieron a usar sus armas de servicio ocasionándole la muerte en las dependencias", detalló el subprefecto Julio Ceballo Rodríguez.

¿Quién era el atacante de la Corte de Apelaciones de Arica?

María Verónica Quiro Fuenzalida, presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, confirmó que el sujeto abatido corresponde a un funcionario de 35 años de edad, que prestaba servicios administrativo en el tribunal. 

Un funcionario atacó al administrador con arma blanca. Gracias a la cooperación inmediata de Gendarmería como de Carabineros se logró contener, pero el funcionario fue abatido y el administrador fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde estuvo mucho tiempo en riesgo vital”, explicó. 

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, señaló que “por razones que se están investigando, pero hay un tema de salud mental, habría mantenido una discusión con otros funcionarios y habría acometido a lo menos a uno, que se trata del administrador de la corte”.

Administrador en estado grave

El sujeto que recibió el ataque con arma blanca es el administrador de la corte, quien tras ser agredido con el arma blanca, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional de Arica Doctor Juan Noé en riesgo vital. 

Tras ser recibir la asistencia médica y someterse a una operación, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica confirmó que se encuentra en estado grave, pero fuera de riesgo vtial. 

“Afortunadamente, lo operaron y está fuera de riesgo vital”, sostuvo. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Cuál es la multa por no votar en las elecciones del próximo domingo?

Lo último

Lo más visto

“Lamentamos profundamente...”: Familia Ugalde Cruz-Coke rompe el silencio tras crimen de La Reina

A través de un escrito divulgado por sus representantes, la familia defendió la inocencia del imputado y señaló que están colaborando con la justicia para "esclarecer cuanto antes estos hechos horribles".

13/11/2025

VIDEO | Impacto en Arica: Captan momento en que hombre fue abatido en plena Corte de Apelaciones

La fatal balacera se registró este jueves al interior del recinto judicial de Arica. Según detalló la Fiscalía, un sujeto fallecido había atacado a un funcionario del Poder Judicial con un arma blanca.

13/11/2025

Este es el momento en que Paul Vásquez sufre problema de salud en combate a incendio en San Bernardo

Personal de Bomberos se encuentra enfrentando un siniestro en una zona residencial de San Bernardo.

13/11/2025

Atacante murió y un funcionario apuñalado: Lo que se sabe de la balacera en Corte de Apelaciones de Arica

Durante la tarde de este jueves se produjo un ataque al interior del recinto de Justicia, donde un hombre fue abatido por Carabineros tras intentar atacar a un funcionario del Poder Judicial.

13/11/2025