Amenazan de muerte a alcaide de cárcel de Talagante: Lanzan corona de flores con cuatro municiones - Chilevisión

A través de un comunicado se señaló que se lanzó al recinto penitenciario una corona de flores que además contenía cuatro municiones de distinto calibre con amenazas de muerte explícitas.

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) denunció que el alcaide del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Talagante fue amenazado de muerte el pasado 29 de agosto.

Debido a esto se hizo la respectiva denuncia al Ministerio Público, donde se habría podido establecer preliminarmente, la participación de un sujeto que se encontraba privado de libertad en el mismo recinto.

"Esta nueva amenaza se suma a las ya conocidas públicamente, de las que hemos venido siendo las y los oficiales penitenciarios, que en el cumplimiento de su mandato legal, hacen todo lo posible por mantener el control de las unidades penales a su cargo, con índices de hacinamiento histórico, déficit de personal y criminalidad organizada", agregó la institución.

Tres personas fueron detenidas

Se informó que el OS9 de Carabineros detuvo a tres personas por las amenazas contra el alcaide de la cárcel de Talagante y estas serán formalizadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente.

Radio BioBio señaló que los responsables llegaron en un vehículo para efectuar las intimidaciones, donde uno de los aprehendidos sería el conductor del automóvil utilizado, otro es familiar de un interno del penal de Talagante y el tercero habría participado en las amenazas.