 Amenazan de muerte a alcaide de cárcel de Talagante: Lanzan corona de flores con cuatro municiones - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 11:29

Amenazan de muerte a alcaide de cárcel de Talagante: Lanzan corona de flores con cuatro municiones

A través de un comunicado se señaló que se lanzó al recinto penitenciario una corona de flores que además contenía cuatro municiones de distinto calibre con amenazas de muerte explícitas. 

La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) denunció que el alcaide del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Talagante fue amenazado de muerte el pasado 29 de agosto.

A través de un comunicado se señaló que se lanzó una corona de flores que además contenía cuatro municiones de distinto calibre con amenazas de muerte explícitas. 

Debido a esto se hizo la respectiva denuncia al Ministerio Público, donde se habría podido establecer preliminarmente, la participación de un sujeto que se encontraba privado de libertad en el mismo recinto. 

"Esta nueva amenaza se suma a las ya conocidas públicamente, de las que hemos venido siendo las y los oficiales penitenciarios, que en el cumplimiento de su mandato legal, hacen todo lo posible por mantener el control de las unidades penales a su cargo, con índices de hacinamiento histórico, déficit de personal y criminalidad organizada", agregó la institución. 

Tres personas fueron detenidas

Se informó que el OS9 de Carabineros detuvo a tres personas por las amenazas contra el alcaide de la cárcel de Talagante y estas serán formalizadas por la Fiscalía Metropolitana Occidente. 

Radio BioBio señaló que los responsables llegaron en un vehículo para efectuar las intimidaciones, donde uno de los aprehendidos sería el conductor del automóvil utilizado, otro es familiar de un interno del penal de Talagante y el tercero habría participado en las amenazas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025