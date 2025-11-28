 Alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad tras denuncia de abuso sexual: Esto argumentó la Fiscalía - Chilevisión
28/11/2025 12:47

Alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad tras denuncia de abuso sexual: Esto argumentó la Fiscalía

A pesar de que el Ministerio Público señaló que no se encuentran en calidad de formalizar al edil, recalcaron que se encuentran realizando las diligencias investigativas para avanzar con el caso.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, quedó en libertad luego de que fuera detenido este jueves tras ser denunciado por el delito de abuso sexual,  según la decisión que adoptó la Fiscalía Regional de Tarapacá.

El edil fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de esa comuna para prestar declaración, luego de que una mujer señalara que habría sido víctima de una agresión sexual al interior de la municipalidad.

“Por ahora el Ministerio Público no se encuentra en condiciones de formalizar al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Alto Hospicio, Patricio Ferreira”, indició Trinidad Steinert, fiscal regional de Tarapacá.

Medidas cautelares

El alcalde de Alto Hospicio quedó en libertad y se decretó la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

Desde la Fiscalía señalaron que se siguen “realizando diligencias de investigacion para determinar la existencia del hecho y la participación de él en su calidad de autor”.

“Lo importante es que el Ministerio Público, a través de la Unidad de víctimas y testigos de la región de Tarapacá, sigue en contacto permanente con la víctima para poder cubrir sus necesidades y protección”, argumentó la fiscal sobre la medida de prohibición de acercarse a la víctima.

