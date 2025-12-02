AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Limache por incendio forestal - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se decidió activar mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).
Este martes y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar el sector El Limachito y Condominio Limache, comuna de Limache, Región de Valparaíso.
"RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", comunicó la entidad.
¡ATENCIÓN! #SENAPRED por incendio forestal, solicita evacuar sector El Limachito y Condominio Limache, en la comuna de Limache, Región de Valparaíso. Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, #SENAPRED activó mensajería #SAE.
