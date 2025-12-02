AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Limache por incendio forestal - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, se decidió activar mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

Este martes y debido a un incendio forestal, Senapred solicitó evacuar el sector El Limachito y Condominio Limache, comuna de Limache, Región de Valparaíso.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos se decidió activar mensajería SAE (Sistema de Alerta de Emergencia).

"RECUERDA actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades", comunicó la entidad.