AHORA | Metro informa restablecimiento del servicio en 8 estaciones de Línea 5 - Chilevisión

28/11/2025 18:48

AHORA | Metro informa restablecimiento del servicio en 8 estaciones de Línea 5

Por cerca de 45 minutos estuvo suspendido el servicio en ocho estaciones de Línea 5, incluida una combinación. La situación ya fue normalizada.

Publicado por CHV Noticias

Cerca de las 18:30 horas del viernes, Metro de Santiago anunció el restablecimiento del servicio de Línea 5. Esto, luego del anuncio de cierre de ocho estaciones hace unos minutos.

Según detallaron a través de sus redes sociales, la suspensión parcial está siendo provocada por una persona en la vía.

De momento, Metro de Santiago informó que hubo 8 estaciones afectadas, además de una combinación suspendida:

  • Rodrigo de Araya
  • Carlos Valdovinos
  • Camino Agrícola
  • San Joaquín
  • Pedrero
  • Mirador
  • Bellavista de La Florida
  • Vicente Valdés (combinación suspendida)

Suspensión parcial de Línea 5 del Metro: Anuncian reformazamiento con buses Red

Tras el anuncio de Metro de Santiago, Red Movilidad anunció que hay Buses de Apoyo Metro paralelos a Línea 5 en bucle entre Ñuble y Vicente Valdés.

Además, anunciaron el reforzamiento de los servicios 210, 210e, 210v y 213e.

