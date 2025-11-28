AHORA | Metro informa restablecimiento del servicio en 8 estaciones de Línea 5 - Chilevisión

Por cerca de 45 minutos estuvo suspendido el servicio en ocho estaciones de Línea 5, incluida una combinación. La situación ya fue normalizada.

Cerca de las 18:30 horas del viernes, Metro de Santiago anunció el restablecimiento del servicio de Línea 5. Esto, luego del anuncio de cierre de ocho estaciones hace unos minutos.

Según detallaron a través de sus redes sociales, la suspensión parcial está siendo provocada por una persona en la vía.

De momento, Metro de Santiago informó que hubo 8 estaciones afectadas, además de una combinación suspendida:

Rodrigo de Araya

Carlos Valdovinos

Camino Agrícola

San Joaquín

Pedrero

Mirador

Bellavista de La Florida

Vicente Valdés (combinación suspendida)

18:31 hrs. #L5 vuelve a estar operativa ✅️



Toda la red disponible. https://t.co/KOvt03Wicz — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

Suspensión parcial de Línea 5 del Metro: Anuncian reformazamiento con buses Red

Tras el anuncio de Metro de Santiago, Red Movilidad anunció que hay Buses de Apoyo Metro paralelos a Línea 5 en bucle entre Ñuble y Vicente Valdés.

Además, anunciaron el reforzamiento de los servicios 210, 210e, 210v y 213e.