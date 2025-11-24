AHORA | Metro de Santiago informa cierre de dos estaciones en Líneas 3 y 5: Reportan humo en una de ellas - Chilevisión

El tren subterráneo notificó la suspensión parcial de su servicio a través de redes sociales.

Durante la tarde de este lunes, Metro de Santiago informó la suspensión parcial del servicio en dos estaciones: Vivaceta, en Línea 3, y Parque Bustamente, en Línea 5.

En el caso de Vivaceta, el tren subterráneo comunicó que la estación fue cerrada y está sin detención de trenes "debido a emanación de gas desde el exterior".

En el caso de Parque Bustamante, Metro precisó que la determinación se debe a "humo que proviene desde el exterior". En esta última, el servicio fue normalizado hace instantes.

En desarrollo...