Detienen a mujer vinculada al principal sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera - Chilevisión

16/10/2025 16:22

Detienen a mujer vinculada al principal sospechoso por desaparición de Krishna Aguilera

La nueva detenida sería menor de edad y tendría relación con el hombre de 44 años detenido en la madrugada por ser el principal sospechoso.

En el programa Contigo En Directo se informó que en los últimos minutos se detuvo a una segunda persona por la desaparición de Krishna Aguilera.

Se trata de una mujer, aparentemente menor de edad y quien sería la pareja del hombre de 44 años detenido en la madrugada por ser el principal sospechoso, aunque por el momento no hay información oficial por parte de las policías. 

Cabe señalar que la joven de 19 años es buscada desde el pasado el 4 de octubre, cuando salió a una fiesta en compañía del sospechoso y no regresó a su casa ni respondió mensajes de sus familiares. 

