 Transelec devolverá US$ 135 millones por cobros excesivos en la cuenta de luz: Cuándo y cómo lo recibirás - Chilevisión
Minuto a minuto
Padres acusados de violación a su hija de 12 fueron declarados culpables “Molestaba a menores de edad”: Destapan modus operandi del sospechoso de la desaparición de Krishna Murió con su esposa: Quién era el piloto chileno que falleció tras probar auto rally en Tierra del Fuego Detenido usaba casa de la mamá para el narcotráfico: Lo que destapó la investigación por muerte de Esteban Caso Audio: Fiscalía se querellará contra exfiscal Guerra por cohecho, violación de secretos y prevaricación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
24/10/2025 17:00

Transelec devolverá US$ 135 millones por cobros excesivos en la cuenta de luz: Cuándo y cómo lo recibirás

De acuerdo a la información entregada por el gobierno, la restitución de los montos que fueron cobrados en exceso por el error en el cálculo de tarifas se verá reflejada en 2026.

Publicado por CHV Noticias

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que Transelec aceptó devovler los US$ 135 millones correspondientes a cobros excesivos en cuentas de la luz.

El acuerdo permitirá que se restituyan los montos que fueron cobrados en exceso por el error en el cálculo de tarifas.

“Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo 1 de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución”, declaró el ministro. 

No se descantan nuevas devoluciones

Por otra parte, García fue consultado por la auditoría que está realizando el Coordinador Nacional Eléctrico, señaló que el acuerdo se da de manera paralela, por lo tanto el proceso seguirá adelante.

Si se concluye que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales”, detalló. 

La empresa notificó que realizó una sobrevaloración del capital declarado, lo que afectó el cálculo de las tarifas, generando cobros mayores a los debidos.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si recibes el aporte en dinero

Lo último

Lo más visto

Daniella Campos revela motivo por el cual se distanciaron Solabarrieta y Zamorano

En palabras de Daniella Campos, el exfutbolista le habría prometido al periodista que se haría cargo del futuro futbolístico de su hijo, Nicolás Solabarrieta.

24/10/2025

Última oportunidad para cobrar los $64.574 del IPS: Revisa con tu RUT si te corresponde

La última fecha de pago del Aporte Familiar Permanente fue en marzo pero existe un plazo máximo de nueve meses para cobrar el beneficio. Revisa si te corresponde y cómo solicitar el bono.

24/10/2025

El motivo por el que uno de los detenidos por muerte de Esteban Hermosilla no quiso entregar su domicilio

Tras varios allanamientos en Huechuraba y Recoleta, los funcionarios policiales lograron incautar 30 kilos de droga y más de 48 millones de pesos en efectivo. 

24/10/2025

Black Friday 2025 ya tiene fecha: ¿Cuándo es y qué marcas participan?

El evento digital dará inicio a la temporada de compras navideñas con ofertas y descuentos en distintos artículos mediante la compra por internet y se extenderá por cuatro días.

23/10/2025