Transelec devolverá US$ 135 millones por cobros excesivos en la cuenta de luz: Cuándo y cómo lo recibirás - Chilevisión

De acuerdo a la información entregada por el gobierno, la restitución de los montos que fueron cobrados en exceso por el error en el cálculo de tarifas se verá reflejada en 2026.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, informó que Transelec aceptó devovler los US$ 135 millones correspondientes a cobros excesivos en cuentas de la luz.

El acuerdo permitirá que se restituyan los montos que fueron cobrados en exceso por el error en el cálculo de tarifas.

“Transelec ha aceptado devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo 1 de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución”, declaró el ministro.

No se descantan nuevas devoluciones

Por otra parte, García fue consultado por la auditoría que está realizando el Coordinador Nacional Eléctrico, señaló que el acuerdo se da de manera paralela, por lo tanto el proceso seguirá adelante.

“Si se concluye que deben ser devueltos más recursos, Transelec tendrá que devolver todos esos recursos adicionales”, detalló.

La empresa notificó que realizó una sobrevaloración del capital declarado, lo que afectó el cálculo de las tarifas, generando cobros mayores a los debidos.