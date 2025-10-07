“Abramos la conversación”: Gobierno lanza primera campaña de salud mental en la historia de Chile - Chilevisión

La estrategia busca darle visibilidad y transformar la cultura del silencio en una de diálogo y apoyo, con mensajes educativos que promueven dignidad y respeto hacia quienes viven con problemas de salud mental.

Denominada “Estigmatizar cierra puertas. Abramos la conversación a la salud mental”, en un hecho histórico, por primera vez el Estado de Chile lanzó una campaña comunicacional nacional dedicada a la salud mental.

Se trata de una estrategia que busca instalar el tema en la conversación pública y transformar la cultura del silencio en una de diálogo y apoyo, según explicaron desde el Ministerio de Salud.

La secretaria de la cartera, Ximena Aguilera, sostuvo que “queremos abrir esta conversación en los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo, y respaldar con información clara el acceso oportuno a la red asistencial”.

¿En qué consiste la campaña?

El objetivo de la campaña, aseguró, es sensibilizar sobre la existencia del estigma hacia las personas con problemas o diagnósticos de salud mental, concientizar sobre la salud mental, fomentar la importancia de las conversaciones y eliminar el silencio respecto a estos problemas.

"El mensaje central de la campaña es simple: Abrir la conversación, la que puede marcar la diferencia en salud mental. Escuchar sin juzgar y acompañar sin ridiculizar permite que más personas pidan ayuda y reciban apoyo”, detallaron desde el Ejecutivo.

La campaña incluye activaciones en redes sociales y una estrategia de marketing directo que involucra a todas las instituciones del Estado bajo el hashtag #AbramosLaConversación y está disponible en el sitio abramoslaconversacion.cl.

Línea gratuita de prevención del suicidio funciona todo el año

En los últimos años, la red pública ha alcanzado un máximo histórico en prestaciones de salud mental, con más de un millón de personas actualmente en control y más de 4,8 millones de atenciones ambulatorias anuales.

Desde el ministerio reconocen que el desafío persiste, pero que existen avances objetivos, entre ellos, la línea gratuita *4141, disponible para toda la población 24/7. Esta línea de prevención del suicidio está disponible para toda la población las veinticuatro horas del día.

La ministra Aguilera recordó que en diciembre se presentará el decreto GES, el más ambicioso desde su creación hace 20 años, que incorporará la depresión grave con riesgo suicida para niñas, niños y adolescentes.

También, dijo la autoridad, “en esta administración se han duplicado los recursos con un aumento de 146 mil millones de pesos en aportes directos para salud mental y cuidados”.

Agregó, además, que el gobierno presentó al Congreso el Proyecto de Ley Integral de Salud Mental, que establece un enfoque intersectorial y de largo plazo para la promoción, prevención y protección de la salud mental en hogares, lugares de trabajo, escuelas y barrios.