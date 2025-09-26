Insólito caso en Temuco: Abogado logra rebaja de condena y su cliente le roba tras audiencia - Chilevisión

En Temuco, un abogado fue víctima de un robo por parte de su propio defendido.

Un insólito hecho tuvo lugar al interior del Juzgado de Garantía de Temuco este jueves y tuvo como protagonistas a un abogado y su defendido.

Todo ocurrió cuando el defensor penal público concurrió con el imputado —su cliente— a una audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿La razón? Una causa por manejo en estado de ebriedad.

En la instancia, el abogado consiguió rebajar la medida cautelar de su representando, logrando pasar de arresto domiciliario total a parcial.

Y cuando todo parecía que iba bien, ocurrió lo impensado: el imputado, aprovechando un descuido, procedió a robar la mochila de su propio defensor penal.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el bolso contenía un iPad, un cargador y unos lentes.

Una vez que el abogado se percató de la situación, hizo la denuncia ante funcionarios de la SIP de Carabineros.

Personal policial consiguió rastrear al sujeto gracias al dispositivo móvil que estaba entre las pertenencias sustraídas, por lo que fue detenido en un domicilio en el sector de Chivilcán, en Pedro de Valdivia.