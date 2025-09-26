 Insólito caso en Temuco: Abogado logra rebaja de condena y su cliente le roba tras audiencia - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Casi aplasta a peatones: Registro muestra el momento exacto en que árbol cae sobre camioneta en Ñuñoa Fiscalía logra la extradición de cinco venezolanos desde EEUU: Uno está vinculado al caso de Ronald Ojeda Insólito caso en Temuco: Abogado logra rebaja de condena y su cliente le roba tras audiencia Jefa de Registro Civil confesó todo: Ideó plan para robar millonario monto y saldar deuda con prestamista ilegal Senador José Miguel Insulza recibió el alta tras sufrir problemas al corazón
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
26/09/2025 18:46

Insólito caso en Temuco: Abogado logra rebaja de condena y su cliente le roba tras audiencia

En Temuco, un abogado fue víctima de un robo por parte de su propio defendido.

Publicado por CHV Noticias

Un insólito hecho tuvo lugar al interior del Juzgado de Garantía de Temuco este jueves y tuvo como protagonistas a un abogado y su defendido.

Todo ocurrió cuando el defensor penal público concurrió con el imputado —su cliente— a una audiencia de revisión de medidas cautelares. ¿La razón? Una causa por manejo en estado de ebriedad.

En la instancia, el abogado consiguió rebajar la medida cautelar de su representando, logrando pasar de arresto domiciliario total a parcial.

Y cuando todo parecía que iba bien, ocurrió lo impensado: el imputado, aprovechando un descuido, procedió a robar la mochila de su propio defensor penal.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el bolso contenía un iPad, un cargador y unos lentes.

Una vez que el abogado se percató de la situación, hizo la denuncia ante funcionarios de la SIP de Carabineros.

Personal policial consiguió rastrear al sujeto gracias al dispositivo móvil que estaba entre las pertenencias sustraídas, por lo que fue detenido en un domicilio en el sector de Chivilcán, en Pedro de Valdivia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Viuda negra”: Actriz chilena fue detenida en Argentina por drogar y robar a hombres en apps de citas

Antonella Lorena Marín Quintero, actriz, gestora cultural y directora de 46 fue detenida a comienzos de agosto por seducir, drogar y posteriormente robar a al menos cuatro hombres en Mar del Plata.

26/09/2025

¿Herencia en disputa? Daniela Aránguiz y Rigeo salieron al paso de rumores de pelea

Daniela Aránguiz y Rigeo respondieron a las declaraciones del periodista Sergio Rojas, quien sostuvo que ellos tuvieron un problema por una supuesta herencia.

26/09/2025

VIDEO | El último registro de las 3 jóvenes asesinadas en transmisión por redes sociales en Argentina

Las jóvenes fueron vistas por última vez abordando un vehículo a más de kilómetros de distancia del lugar donde sus cuerpos fueron encontrados.

26/09/2025

Familias con hijos reciben subsidio sin postulación: Consulta con tu RUT si te corresponde

El Subsidio Familiar está dirigido a madres, padres, tutores, guardadores y personas naturales que tengan niños o adolescentes a cargo. Conoce el monto, la fecha de pago y cómo revisar si lo obtienes con tu RUT.

26/09/2025