 VIDEO | Captan momento en que a Javier Milei le lanzan objetos durante caravana en Argentina - Chilevisión
27/08/2025 16:02

VIDEO | Captan momento en que a Javier Milei le lanzan objetos durante caravana en Argentina

En medio de la actividad, el mandatario argentino fue atacado con distintos objetos contundentes, algunos de ellos pasaron a sólo centímetros de su cabeza.

Publicado por CHV Noticias

El presidente argentino Javier Milei participó este miércoles en una caravana en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de la campaña legislativa de La Libertad Avanza.

En medio de la actividad, el mandatario fue atacado con distintos objetos contundentes, algunos de ellos a sólo centímetros de su cabeza. Ante esto, se retiró del lugar en el vehículo en que se desplazaba junto a su hermana Karina.

A través de su cuenta de X, Milei hizo su descargo y responsabilizó a adherentes del kirchnerismo.

“Con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10, digamos en las urnas, kirchnerismo nunca más!”, expresó.

Gobierno de Milei apunta a seguidores del kirchnerismo

A través de redes sociales, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que “militantes de la vieja política, kirchnerismo en estado puro y un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado: atacaron con piedras la caravana donde se encontraba el Presidente de la Nación".

No hay heridos. Lo único que hay son muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más", agregó la autoridad trasandina.

En la misma línea, la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Patricia Bullrich, aseguró que "el kirchnerismo organizó un ataque al Presidente en Lomas de Zamora, poniendo en riesgo a la gente y a las familias que lo fueron a acompañar".

Asimismo, el diputado José Luis Espert, quien se encontraba en la caravana, detalló que "en un momento, cayeron piedras muy cerca de Javier, Karina, cerca mío. A una de las chicas que hace fotografía le pegaron un piedrazo en la cintura".

"Se puso muy violento. Por una cuestión de seguridad no solo de la gente que nos acompañaba sino de nosotros, decidimos dar por terminado el hecho”, precisó el parlamentario.

Noticias

VIDEO| Este es el spot promocional del primer debate presidencial televisivo que será transmitido por CHV

