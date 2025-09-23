“Todo paralizado por ti”: Macron llamó a Trump para “reclamarle” desde la calle de Nueva York - Chilevisión

El mandatario francés vivió una extraña situación durante su visita a Nueva York por la Asamblea General de la ONU.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, vivió una particular situación en el marco de su visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según un video publicado por el medio francés Brut, Macron llamó a Donald Trump tras quedar bloqueado en una calle debido al paso del convoy presidencial del mandatario estadounidense.

El curioso llamado de Macron a Trump en medio de taco

El registro muestra a la autoridad francesa completamente paralizado en medio del alto tráfico producto del operativo de seguridad de Trump.

"¿Cómo estás? ¿Adivina qué? Estoy esperando en la calle porque todo está paralizado por ti", dijo Macron entre risas a su homólogo norteamericano.

Luego, siguió la conversación telefónica mientras caminaba con toda su escolta por las calles de Nueva York.

Pese a la incómoda situación, el medio Le Figaro describió la llamada como “muy cálida y amistosa" y que "permitió repasar varios asuntos internacionales”.