VIDEO | Choque de aviones en Nueva York casi termina en tragedia: Reportan daños y un herido - Chilevisión

La colisión de dos aviones de la aerolínea Delta, registrada este miércoles en una de las pistas del Aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, estuvo cerca de terminar en tragedia.

El incidente ocurrió cuando dos aeronaves, modelo CRJ-900, impactaron en plena maniobra sobre la losa del terminal aéreo.

Un avión, que se preparaba para despegar a Roanoke, Virginia, pasó a llevar con el ala a otro que acababa de aterrizar desde Charlotte, Carolina del Norte.

Ese roce provocó la rotura en el ala de la máquina y daños en el morro —parte delantera— del otro avión.

La aerolínea comunicó que la colisión ocurrió a "baja velocidad" y apenas causó daños en cabina, dejando el saldo de un herido.

En esa misma línea, la compañía señaló que colaborará con las autoridades aeronáuticas para revisar qué ocasionó el incidente.