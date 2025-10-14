VIDEO | Confirma 6 muertos: Donald Trump anuncia la destrucción de una nueva lancha venezolana ligada al narcotráfico - Chilevisión

El mandatario estadounidense afirmó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales.

Este martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó la destrucción de una nueva lancha venezolana en el Caribe, donde murieron todos los tripulantes.

Como ya es habitual, el mandatario utilizó su cuenta de Truth Social, donde dio a conocer que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenó el ataque contra la embarcación.

Trump agregó que al igual que las otras lanchas que fueron destruidas anteriormente, esta organización criminal realizaba tráficos de drogas. "La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas".

El mandatario también afirmó que el ataque se llevó a cabo en aguas internacionales y a bordo de la embarcación iban seis personas, quienes murieron.

Aparte del mensaje, Trump compartió el video del momento en que la lancha es impactada por un misil que provoca una gran explosión.