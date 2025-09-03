 Tragedia en Portugal: Histórico tranvía se estrelló contra edificio dejando 15 muertos y 18 heridos - Chilevisión
Minuto a minuto
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos “Impunidad terrible y perversa”: La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN Ropa de la víctima y documentos: Acusan posibles errores en caso de excadetes de Cobreloa por violación
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 17:20

Tragedia en Portugal: Histórico tranvía se estrelló contra edificio dejando 15 muertos y 18 heridos

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó “profundamente” el accidente ocurrido en el Ascensor de Gloria, “en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Un histórico tranvía que une dos barrios turísticos en Lisboa en un tramo de 260 metros se estrelló violentamente contra un edificio tras salirse de las vías, dejando un lamentable saldo de 15 muertos y 18 heridos la tarde este miércoles.

Se trata de una popular atracción turística de la capital de Portugal que une los sectores de Jardim de São Pedro de Alcântara, en Bairro Alto y Restauradores. Según información preliminar, se salió de las vías al realizar una curva en un recorrido descendente.

El ascensor tiene una capacidad para 43 personas y, tras el accidente, concurrieron 61 efectivos del Regimiento de Bomberos de Lisboa, con el apoyo de varios vehículos, junto con el Servicio Nacional de Emergencias, que acudió al lugar con 22 automóviles.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente ocurrido en el Ascensor de Gloria “en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, “el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes”, agregó la nota.

Controlador del tren es la primera víctima mortal identificada

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció esta tarde acciones tras el descarriamiento. "Como es habitual en este tipo de situaciones, y tal como lo exige la ley, el Ministerio Público abrirá una investigación", declararon.

La PGR también indicó que el Ministerio Público "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias, en particular para la preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con las agencias de policía criminal".

El Ayuntamiento de Lisboa por su parte ha declarado tres días de luto municipal. "El Ayuntamiento de Lisboa ha declarado tres días de luto municipal por las víctimas del trágico accidente en el funicular de Glória", publicó Carlos Moedas en X.

Finalmente ha sido confirmado que el guardafrenos de la máquinas, que es quien controlaba la cabina del tren, falleció en el accidente y es la primera víctima mortal identificada

Publicidad

Destacamos

Noticias

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Lo último

Lo más visto

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025

Atacaba a víctimas en la vía pública: Médico acusado de abuso sexual quedó en prisión preventiva

El traumatólogo infantil Cristian Skog Benítez es acusado de una serie de delitos de índole sexual. Su modus operandi era atacar semidesnudo a sus víctimas en las calles de Viña del Mar.

03/09/2025

Los argumentos del clan Di Girolamo para recurrir a la Suprema contra Cristián Campos

A través de un comunicado, la familia de Raffaella di Girolamo sostuvo que respetan lo dictado por la Corte de Apelaciones, sin embargo, acudirán a la Suprema, ya que el fallo "niega el derecho a reparación, verdad y justicia de la víctima".

03/09/2025