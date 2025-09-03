Tragedia en Portugal: Histórico tranvía se estrelló contra edificio dejando 15 muertos y 18 heridos - Chilevisión

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó “profundamente” el accidente ocurrido en el Ascensor de Gloria, “en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

Un histórico tranvía que une dos barrios turísticos en Lisboa en un tramo de 260 metros se estrelló violentamente contra un edificio tras salirse de las vías, dejando un lamentable saldo de 15 muertos y 18 heridos la tarde este miércoles.

Se trata de una popular atracción turística de la capital de Portugal que une los sectores de Jardim de São Pedro de Alcântara, en Bairro Alto y Restauradores. Según información preliminar, se salió de las vías al realizar una curva en un recorrido descendente.

El ascensor tiene una capacidad para 43 personas y, tras el accidente, concurrieron 61 efectivos del Regimiento de Bomberos de Lisboa, con el apoyo de varios vehículos, junto con el Servicio Nacional de Emergencias, que acudió al lugar con 22 automóviles.

🇵🇹 Three people killed after funicular derailment in Lisbon



In Lisbon, a Gloria funicular car broke loose from its cable and crashed into a building at high speed killing 3 people and injuring about 20.



The Elevador da Glória is one of Lisbon’s most popular tourist attractions. pic.twitter.com/wJu7bFpyQX — Visegrád 24 (@visegrad24) September 3, 2025

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentó “profundamente” el accidente ocurrido en el Ascensor de Gloria “en particular las víctimas mortales y los heridos graves”.

En un comunicado publicado en la web de la Presidencia, “el presidente de la República presenta su pésame y solidaridad con las familias afectadas por esta tragedia y espera que el accidente sea aclarado rápidamente por las entidades competentes”, agregó la nota.

Controlador del tren es la primera víctima mortal identificada

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció esta tarde acciones tras el descarriamiento. "Como es habitual en este tipo de situaciones, y tal como lo exige la ley, el Ministerio Público abrirá una investigación", declararon.

La PGR también indicó que el Ministerio Público "está realizando las diligencias necesarias, en el ámbito de sus competencias, en particular para la preservación de pruebas, con la orientación y en coordinación con las agencias de policía criminal".

El Ayuntamiento de Lisboa por su parte ha declarado tres días de luto municipal. "El Ayuntamiento de Lisboa ha declarado tres días de luto municipal por las víctimas del trágico accidente en el funicular de Glória", publicó Carlos Moedas en X.

Finalmente ha sido confirmado que el guardafrenos de la máquinas, que es quien controlaba la cabina del tren, falleció en el accidente y es la primera víctima mortal identificada.