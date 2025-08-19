Sujeto quemó viva a su pareja y escapó a Chile: Fue detenido en Dalcahue y será extraditado a Argentina - Chilevisión

Miguel Alejandro Vargas Nehuén, de 29 años, se había escapado el 15 de abril de este año de la casa en la que cumplía prisión domiciliaria a la espera de ser condenado por el crimen de Ana Calfín cometido en la provincia de Chubut.

Consternación provocó en Argentina el crimen de Ana Calfín, quien fue brutalmente atacada por su entonces pareja, Miguel Alejandro Vargas Nehuén.

El hombre la golpeó y luego le prendió fuego, lo cual le provocó graves quemaduras en varias zonas de su cuerpo.

El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2023 en la provincia de Chubut. 12 días después, la mujer murió tras varios días de agonía.

El escape de Miguel Alejando Vargas

Tras cometer el delito, Miguel Vargas quedó con arresto domiciliario a la espera de conocer su sentencia. El día en el que tenía que presentarse ante el tribunal de Esquel para conocer su pena, se ausentó. Un familiar reportó que a las siete de la mañana notó que no estaba en la casa. “Él no tenía una vigilancia constante y la última vez que la policía lo había ido a ver fue entre las 21 y las 22. Tipo 7 de la mañana avisaron que ya no estaba”, contó en aquel entonces al medio argentino TN Daniela Santillán, sobrina de la víctima.

Ante la posibilidad de que escapara Chile, las autoridades emitieron un pedido de captura internacional y tres semanas después fue detenido en la localidad chilena de Dalcahue, región de los Lagos.

En el operativo participaron agentes de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Interpol.

Sujeto será extraditado a Argentina

Según consigna el citado medio, tras la captura del individuo, la Policía chilena entregará este miércoles, a las 14:00 horas a Miguel Vargas a las autoridades trasandinas. El traspaso será en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré, región de Los Lagos y será trasladado de inmediato a su país donde conocerá su sentencia. Según medios argentinos, el hombre será condenado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja.