 Sujeto quemó viva a su pareja y escapó a Chile: Fue detenido en Dalcahue y será extraditado a Argentina - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
19/08/2025 19:04

Sujeto quemó viva a su pareja y escapó a Chile: Fue detenido en Dalcahue y será extraditado a Argentina

Miguel Alejandro Vargas Nehuén, de 29 años, se había escapado el 15 de abril de este año de la casa en la que cumplía prisión domiciliaria a la espera de ser condenado por el crimen de Ana Calfín cometido en la provincia de Chubut.

Consternación provocó en Argentina el crimen de Ana Calfín, quien fue brutalmente atacada por su entonces pareja, Miguel Alejandro Vargas Nehuén

El hombre la golpeó y luego le prendió fuego, lo cual le provocó graves quemaduras en varias zonas de su cuerpo.

El hecho ocurrió el 6 de agosto de 2023 en la provincia de Chubut. 12 días después, la mujer murió tras varios días de agonía.

El escape de Miguel Alejando Vargas 

Tras cometer el delito, Miguel Vargas quedó con arresto domiciliario a la espera de conocer su sentencia. El día en el que tenía que presentarse ante el tribunal de Esquel para conocer su pena, se ausentó. Un familiar reportó que a las siete de la mañana notó que no estaba en la casa. “Él no tenía una vigilancia constante y la última vez que la policía lo había ido a ver fue entre las 21 y las 22. Tipo 7 de la mañana avisaron que ya no estaba”, contó en aquel entonces al medio argentino TN Daniela Santillán, sobrina de la víctima.

Ante la posibilidad de que escapara Chile, las autoridades emitieron un pedido de captura internacional y tres semanas después fue detenido en la localidad chilena de Dalcahue, región de los Lagos.

En el operativo participaron agentes de la División de Investigaciones de la Policía del Chubut en Esquel, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Interpol.

Sujeto será extraditado a Argentina

Según consigna el citado medio, tras la captura del individuo, la Policía chilena entregará este miércoles, a las 14:00 horas a Miguel Vargas a las autoridades trasandinas. El traspaso será en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré, región de Los Lagos y será trasladado de inmediato a su país donde conocerá su sentencia. Según medios argentinos, el hombre será condenado a cadena perpetua por el asesinato de su expareja.

Publicidad

Destacamos

Noticias

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

Lo último

Lo más visto

“Sus papás están destruidos”: Desgarrador relato de primo de víctima de delincuentes en Curacaví

"¿Qué vale una camioneta al lado de la vida de una persona?", preguntó el familiar del hombre que murió asesinado al ser atropellado por su propia camioneta durante un robo en Curacaví.

19/08/2025

“Liberarte de lo que...”: Mamá de Fran Virgilio rompe el silencio tras infidelidad de Karol Lucero

La periodista Cecilia Gutiérrez capturó dos publicaciones que realizó Cecilia Virgilio en su cuenta de Instagram tras el polémico escándalo que involucra a su hija.

19/08/2025

Quién es Valentina Castro, la pareja de Jean Paul Pineda detenida por millonaria asociación criminal

La joven fue detenida en el domicilio del exfutbolista, quien por su parte declaró estar “en shock, porque llevo muy poco tiempo con ella”.

19/08/2025

VIDEO | Polémica revelación de género en Embalse El Yeso desata ola de críticas en TikTok

El hecho habría ocurrido el pasado fin de semana en esta zona considerada un área protegida. Desde la Asociación Parque Cordillera, entidad a cargo del lugar, afirman que estas actividades están "prohibidas".

19/08/2025