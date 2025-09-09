 Se agudiza crisis en Nepal: Esposa del ex primer ministro muere quemada luego de que manifestantes incendiaran su casa - Chilevisión
09/09/2025 11:11

Se agudiza crisis en Nepal: Esposa del ex primer ministro muere quemada luego de que manifestantes incendiaran su casa

Rajyalaxmi Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero falleció a causa de sus heridas durante el tratamiento.

Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro nepalí Jhalanath Khanal, murió este martes tras sufrir graves quemaduras cuando manifestantes incendiaron su vivienda en Katmandú con ella dentro, según confirmó EFE. 

Chitrakar fue trasladada en estado crítico al Hospital de Quemados de Kirtipur, pero falleció a causa de sus heridas durante el tratamiento.

Mientras tanto, otros tres manifestantes han muerto durante esta jornada en el Hospital Civil, elevando a 25 el total de muertos tras las graves protestas en el país. 

Manifestantes quemaron el parlamento de Nepal

Este martes también se produjeron graves incidentes en el parlamento, donde cientos de manifestantes irrumpieron en el lugar y lo quemaron, en una escalada de la crisis que ha sumido al país en el caos a pesar de la dimisión previa del primer ministro, K.P. Sharma Oli.

Imágenes de medios locales mostraron densas columnas de humo negro saliendo del complejo parlamentario, mientras el Ejército, desplegado en la zona, permanecía pasivo sin intervenir para detener el asalto ni sofocar el fuego.

Fuente: EFE 

