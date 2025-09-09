VIDEO | 19 muertos tras crisis en Nepal: Manifestantes queman parlamento y renuncia primer ministro - Chilevisión

Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, incluida la del renunciado primer ministro.

El primer ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, dimitió este martes tras dos días de protestas del movimiento autodenominado "Generación Z" contra la corrupción y el veto de redes sociales, en las que murieron 19 personas y más de 300 resultaron heridas.

"He renunciado al cargo de primer ministro a fin de adoptar nuevas medidas hacia una solución política y la resolución de los problemas de conformidad con la Constitución, teniendo en cuenta la situación extraordinaria que prevalece actualmente en el país", aseguró el mandatario en una carta de renuncia.



El primer ministro K.P. Sharma Oli, del Partido Comunista de Nepal (Marxista-Leninista Unificado) (CPN-UML), lideraba el Gobierno de Nepal desde julio de 2024.

Aumentó violencia de los manifestantes

Este martes, las protestas adquirieron una nueva dimensión tras las muertes registradas el lunes. Los manifestantes quemaron las viviendas de varios líderes políticos nepalíes, entre ellas la residencia privada de Oli en la localidad de Balkot.

Las protestas también tuvieron como objetivo la residencia personal del presidente de Nepal, Ram Chandra Poudel, que fue vandalizada por un grupo de manifestantes que logró entrar en ella.

Otro grupo de manifestantes incendió las oficinas del Congreso Nepalí y del Partido Comunista de Nepal Marxista Leninista Unificado (CPN-UML), de la coalición gobernante de Nepal.