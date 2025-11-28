 Policía que vende contenido en plataformas para adultos se hizo viral al revelar cuánto ganó en un día: “Estuve facturando...” - Chilevisión
28/11/2025 17:43

Revuelo por policía argentina que vende contenido en plataformas para adultos: “Estuve facturando...”

Publicado por CHV Noticias

Revuelo ha causado la situación que involucra a una policía identificada como Nicole V., quien se ha hecho conocida en Argentina por sus perfiles en plataformas de contenido para adultos.

La funcionaria, quien forma parte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, conversó con medios de comunicación trasandinos en los que detalló cómo su compleja situación la obligó a abrirse cuentas en redes sociales.

Compleja situación personal obligó a policía a abrirse cuenta en plataforma para adultos: Ahora enfrente sumario

La mujer relató que tuvo que recurrir a la venta de contenido para adultos debido a un complejo presente económico, agravado por una licencia médica —por haber sido víctima de violencia intrafamiliar— que le impidió trabajar por varias semanas.

"Yo soy mamá, tengo una hija y me hago cargo de mi familia también. Fue una manera de encontrar otra salida laboral", explicó.

En medio de ese contexto, dijo frente a la TV trasandina, su sueldo como efectiva policial cayó abruptamente.

"Cuando nos pasan a disponibilidad o estamos en un tratamiento médico prolongado, nos quitan la mitad del sueldo. Estaba cobrando 600 mil pesos argentinos (unos 380 mil pesos chilenos); no me alcanzaba ni siquiera para comprar las pastillas que tomaba", recordó.

En ese sentido, sostuvo que cuando "comencé este mes con la venta de contenido y estuve facturando seis millones de pesos argentinos ($3,8 millones de pesos chilenos)", marcando un antes y un después en su vida.

Tras destaparse la situación, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires abrió un sumario y fue suspendida de su cargo. De acuerdo a un informe publicado por medios trasandinos, su conducta "afecta notablemente el prestigio de la institución".

