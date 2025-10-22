¡Regalaron vino chileno! Representantes de Chile participaron en icónico show de talentos en Japón - Chilevisión

Parte de la delegación nacional a cargo del pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025 fueron invitados a Kasou Taishou Grand, un estelar de talentos icónico de la TV nipona.

Se trata de la delegación nacional a cargo del pabellón de Chile en la Expo Osaka 2025, quienes fueron invitados a Kasou Taishou Grand, un estelar de talentos icónico de la TV nipona.

La participación fue informada por la cuenta oficial en redes sociales de los representantes chilenos en el evento mundial que comenzó en abril de este año.

En el post en Instagram, junto con destacar la experiencia, se sumó un registro en video de la presencia chilena en el espacio televisivo.

"¡Chile en Kasou Taishou Grand Champion in Expo! Representantes del pabellón de nuestro país en Expo Osaka, participaron en uno de los programas más icónicos de la televisión japonesa", escribieron en el mensaje.

Junto a lo anterior, destacaron que la subdirectora del pabellón de Chile, Paula Salamé, fue parte del jurado del concurso de talentos junto a la anfitriona del pabellón Valentina Ardiles.

Ambas premiaron a uno de los equipos ganadores con un vino chileno y merch del pabellón.

"Una instancia que nos permitió fortalecer nuestra presencia en Japón y compartir nuestro espíritu y cultura con el mundo", cerraron en el mensaje.