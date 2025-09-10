Reconocida influencer y modelo está en riesgo vital tras ser baleada afuera de su casa - Chilevisión

De acuerdo a lo que informaron medios internacionales, el hecho ocurrió el pasado sábado por la noche cuando la mujer iba saliendo del domicilio y fue interceptada por un hombre en motocicleta.

Conmoción existe luego de que Lola Doll (Lola Calender), una conocida modelo e influencer fue baleada afuera de su casa en la ciudad de Georgetown, Guyana.

El sujeto sacó un arma y le disparó en reiteradas oportunidades a la víctma hiriéndola en el cuello, rostro, piernas, hombro y manos. Tras el ataque Lola Doll fue traslada de urgencias al hospital público de la capital de Guyana.

Influencer se encuentra en riesgo vital

La mujer sigue internada en estado grave y la policía informó que la víctima estaba sentada en su vehículo propio, cuando un hombre en motocicleta le disparó.

"La policía está buscando activamente al sospechoso y se están revisando las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona como parte de la investigación", se agregó por parte de las autoridades.