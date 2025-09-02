“La amenaza más grande en los últimos 100 años”: Maduro denuncia que 1.200 misiles de EE.UU. apuntan a Venezuela - Chilevisión

El mandatario calificó como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" el envío de buques estadounidense a las cercanías de su territorio.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear "apuntan" al país caribeño.

El mandatario calificó esto como una "amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal" y que considera comparable con la crisis de 1962 en Cuba.

"Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años", partió declarando.

"Ellos (EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa", agregó.

De hecho, Maduro manifestó que se ha montado contra su país "un bodrio", solo comparable con lo ocurrido en 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE.UU.

Maduro dijo que las autoridades estadounidenses se equivocan al crear "una narrativa bien, pero bien absurda" sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de buques de guerra.

EFE