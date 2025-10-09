Negociador de Hamás dice haber “recibido garantías de que la guerra ha terminado” - Chilevisión

Jalil Al Haya, líder de la delegación negociadora de Hamás, valoró el acuerdo conseguido con Israel, que contó con la mediación de Estados Unidos y otros países del mundo árabe.

Este jueves, Jalil Al Haya, líder de la delegación negociadora de Hamás, dijo haber recibido "garantías de los mediadores" que podrían significar el fin del conflicto en la Franja de Gaza.

Sus declaraciones se dan a conocer tras varios días de negociaciones por un acuerdo de paz encabezadas por Hamás e Israel, y que contaron con la mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía.

Según un comunicado del grupo islamista recogido por Agencia EFE, manifiestan haber "recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo".

De todas formas, Al Haya agregó que Hamás "seguirá trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino".

Eso, explica, incluye "su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como capital".

Por otro lado, señaló que la delegación del grupo abordó el plan con "responsabilidad" y que el acuerdo "sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre".

"También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra", cerró.

En qué consiste el plan de paz entre Hamás e Israel

Hamás está a la espera de que Israel ratifique la primera fase del acuerdo.

Recordemos que, de lo que se sabe, el acuerdo contempla el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, así como el retiro de tropas israelíes de la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria.