 Negociador de Hamás dice haber “recibido garantías de que la guerra ha terminado” - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo en Río Bueno: Correspondería a joven que desapareció a mediados de septiembre VIDEO | Brutal golpiza en edificio en Recoleta: Nadie conoce al agresor y víctima denuncia a “matón” Matthei sobre Kast: “Me da miedo que pueda correr mucho los límites y llegue a ser presidente” Familia de Julia Chuñil pide cambio de Fiscalía a casi un año de desaparición: Abogada explicó motivos “El más peligroso”: El prontuario de delincuente acribillado en la puerta de su casa en La Pintana
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
09/10/2025 18:00

Negociador de Hamás dice haber “recibido garantías de que la guerra ha terminado”

Jalil Al Haya, líder de la delegación negociadora de Hamás, valoró el acuerdo conseguido con Israel, que contó con la mediación de Estados Unidos y otros países del mundo árabe.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves, Jalil Al Haya, líder de la delegación negociadora de Hamás, dijo haber recibido "garantías de los mediadores" que podrían significar el fin del conflicto en la Franja de Gaza. 

Sus declaraciones se dan a conocer tras varios días de negociaciones por un acuerdo de paz encabezadas por Hamás e Israel, y que contaron con la mediación de Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía.

Según un comunicado del grupo islamista recogido por Agencia EFE, manifiestan haber "recibido garantías de nuestros hermanos mediadores y del gobierno estadounidense, quienes afirman que la guerra ha terminado por completo".

De todas formas, Al Haya agregó que Hamás "seguirá trabajando con las fuerzas nacionales e islámicas para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo palestino".

Eso, explica, incluye "su autodeterminación y el cumplimiento de sus derechos hasta el establecimiento de su estado independiente con Jerusalén como capital".

Por otro lado, señaló que la delegación del grupo abordó el plan con "responsabilidad" y que el acuerdo "sirve a los intereses de nuestro pueblo, protege sus derechos y previene el derramamiento de sangre".

"También incluye nuestra visión para poner fin a la guerra", cerró. 

En qué consiste el plan de paz entre Hamás e Israel

Hamás está a la espera de que Israel ratifique la primera fase del acuerdo.

Recordemos que, de lo que se sabe, el acuerdo contempla el intercambio de rehenes israelíes por prisioneros palestinos, así como el retiro de tropas israelíes de la Franja de Gaza y el ingreso de ayuda humanitaria.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Pánico en el Metro: Captan momento en que hombre dispara en estación Cumming y huye en bicicleta

Los registros de una cámara de seguridad revelaron el instante exacto en que un sospechoso se baja de una bicicleta para ingresar a la estación y dispararle a la víctima.

09/10/2025

Estado paga bono a escolares por asistir a clases: Consulta con tu RUT si lo recibes en la fecha de pago

Se trata del Bono por Deber Asistencia Escolar, un aporte en dinero que es entregado por el Estado para incentivar la asistencia regular a los establecimientos educacionales.

09/10/2025

Impacto en Perú: Músicos de emblemática orquesta fueron baleados en pleno concierto

Durante la noche del miércoles, cuatro miembros de la agrupación de cumbia peruana Agua Marina terminaron con heridas de diversas consideración.

09/10/2025

“Quería funar y salió funado”: Tiktoker reclamó por multa, grabó a carabinera y lo lapidaron en redes

El conductor de nacionalidad venezolana reclamó en la plataforma de TikTok que la funcionaria le cursó una infracción minutos después de, supuestamente, no aplicar el mismo criterio con otro conductor.

09/10/2025