Intercambio de rehenes: En qué consiste el plan de paz entre Hamás e Israel - Chilevisión

En las últimas horas se anunció un importante primer acuerdo entre Hamás e Israel que podría significar el fin del conflicto en Gaza. Con la mediación de Egipto, Catar, Turquía y parte de una delegación de Estados Unidos, las dos partes acordaron —en principio— el intercambio de alrededor de 40 rehenes por cerca de 2000 prisioneros palestinos en un plazo de 72 horas. El primer indicador que daba cuenta de un posible anuncio fue la publicación del presidente de EEUU Donald Trump a través de Truth Social.