 Intercambio de rehenes: En qué consiste el plan de paz entre Hamás e Israel - Chilevisión
Minuto a minuto
Tenso inicio de desalojo en toma Dignidad: 194 familias deberán dejar el lugar en La Florida Caso Nabila Rifo: Polémica por liberación de Mauricio Ortega abrió debate sobre beneficios carcelarios Lo torturaron y le robaron sus claves: Joven fue secuestrado en Bellavista por banda que engañaba a clientes del sector Enap adelantó importantes alzas en combustibles: Kerosene y diésel lideran el aumento Prisión preventiva para presunto violador serial de San Bernardo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
08/10/2025 23:14

Intercambio de rehenes: En qué consiste el plan de paz entre Hamás e Israel

En las últimas horas se anunció un importante primer acuerdo entre Hamás e Israel que podría significar el fin del conflicto en Gaza. Con la mediación de Egipto, Catar, Turquía y parte de una delegación de Estados Unidos, las dos partes acordaron —en principio— el intercambio de alrededor de 40 rehenes por cerca de 2000 prisioneros palestinos en un plazo de 72 horas. El primer indicador que daba cuenta de un posible anuncio fue la publicación del presidente de EEUU Donald Trump a través de Truth Social.

Lo más visto

Dispararon a hombre en Metro Cumming: Víctima es extranjero y sospechoso se moviliza en bicicleta

Metro informó que la estación de momento se encuentra operativa solo para salida de pasajeros. Carabineros informó que se realizaron al menos tres disparos.

09/10/2025

Acribillan a conocido delincuente con más de 50 disparos en la puerta de su casa en La Pintana

Durante la madrugada de este jueves, se produjo el asesinato de Roberto Román, un famoso delincuente de la población El Castillo de La Pintana.

09/10/2025

¡Primera eliminación de Fiebre de Baile! Famosa no convenció al jurado y dejó emotivo mensaje

Este miércoles, cuatro famosos lo dieron todo en la pista de baile para evitar la eliminación. Sin embargo, uno de ellos no consiguió el puntaje suficiente y quedó fuera del programa.

09/10/2025

Adultos mayores pueden aumentar su pensión: Revisa el único requisito para recibir casi $100 mil extra

El Beneficio por Años Cotizados es uno de los apoyos que forman parte de la nueva Reforma Previsional, y está diseñado para mejorar las pensiones de adultos mayores del país.

08/10/2025
Publicidad