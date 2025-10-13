VIDEO | Rehenes israelíes se reunieron con sus familias tras dos años secuestrados - Chilevisión

Mientras una treintena de líderes mundiales acudieron a Egipto para la firma del fin de dos años de asedio israelí sobre el enclave palestino, los rehenes secuestrados por Hamás se reencontraron con sus seres queridos en Tel Aviv

Las Fuerzas de Defensa de Israel compartieron imágenes en redes sociales que muestran el momento en que los rehenes liberados por Hamás se reúnen con sus familias tras dos años a manos de la agrupación islámica.

El ejército informó que los rehenes fueron sometidos a una evaluación médica inicial y que posteriormente fueron trasladados a hospitales, donde se reunieron con el resto de sus familiares y recibirán atención médica continua.

Uno de los liberados que aparece en los registros es Eitan Horn, de 38 años, con doble nacionalidad israelí-argentina, quien fue secuestrado junto a su hermano mayor Yair, quien fue liberado en febrero de 2025 durante el último alto al fuego.

También Guy Gilboa-Dalal, de 24 años, quien fue capturado en el festival de música Nova al que asistió con su hermano, Gal. En el video aparece abrazando a sus familiares, incluyendo a su madre.

Tears of joy. pic.twitter.com/vb7tGZqAY9 — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

💛 Watch the moment Eitan Mor reunites with his parents: pic.twitter.com/mKajWRBumU — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

Día histórico en Medio Oriente: inicia primera fase del alto al fuego

Casi en paralelo al reencuentro de los rehenes con sus familias inició en Egipto la cumbre sobre el acuerdo de paz en Gaza. En la cita participan una veintena de líderes europeos y el presidente Donald Trump, aunque no hay representantes de Israel ni Hamás.

En esta primera fase se pactó el alto al fuego, así como la retirada gradual de las fuerzas israelíes y la entrada masiva de ayuda humanitaria al enclave palestino y el intercambio de rehenes por prisioneros.

Para la segunda fase, que ya se está negociando, se abordará la reconstrucción de Gaza, así como el desarme del grupo Hamás y la gobernanza de la Franja.

Traump auguró el inicio de una "era de esperanza" para Israel y Medio Oriente, en su intervención de esta mañana en el parlamento israelí. "Es el fin de una era de terror y muerte, y el inicio de una era de esperanza", añadió, para luego vaticinar "la era dorada de Israel".

Por su parte, Netanyahu, que no viajó a Egipto, aseguró que Trump ha sido “determinante para la vuelta de los rehenes” y que “es el mejor amigo que el Estado de Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca”.

Finalmente, Israel comezó a poner en libertad a cerca de 2.000 presos palestinos. Mientras 1.718 fueron liberados en el sur de Gaza, otros 154 han sido expulsados a Egipto. En Cisjordania recibieron a 88: llegaron demacrados, con signos de violencia y sin querer hablar, reportó El País.