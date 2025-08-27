 “Lo volvería a hacer 50 mil veces”: La polémica declaración de hombre que asesinó a su exesposa - Chilevisión
27/08/2025 14:12

“Lo volvería a hacer 50 mil veces”: La polémica declaración de hombre que asesinó a su exesposa

Tras confesar el crimen, el sujeto fue condenado a prisión por el resto de su vida.

Omar Pérez, un argentino de la provincia de San Juan, fue condenado a prisión perpetua tras confesar haber asesinado a su expareja Yanina Pérez en febrero de 2024. 

Recientemente, se viralizó un registro de la audiencia de sentencia, en donde el hombre apodado como "Guascazo" señalaba haberla matado sin señal de arrepentimiento.

"Por amenazarme que iba a matar a mis hijos, por eso la maté yo a ella. Lo volvería a hacer", indicó a los hijos de la víctima fatal. 

La insólita declaración del argentino que asesinó a su esposa

A lo largo de su defensa, el hombre mostró un comportamiento agresivo y desafiante desde un lado al otro de la pantalla. 

En más de una ocasión desobedeció a la jueza del caso antes de confesar su crimen de manera confrontacional a los hijos de Yanina Pérez. 

"Sí, yo la maté y lo volvería a hacer 50.000 veces", confesó. Posterior a eso, la justicia argentina lo condenó a cadena perpetua.

