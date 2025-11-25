 Hombre se disfrazaba de su madre muerta para cobrar su pensión: Detalle lo delató ante las autoridades - Chilevisión
Minuto a minuto
Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial De proyecto educativo a establo abandonado: Caballos corrían en plena plaza y calles de Quilicura “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/11/2025 14:27

Hombre se disfrazaba de su madre muerta para cobrar su pensión: Detalle lo delató ante las autoridades

Un exenfermero de 57 años fue descubierto cuando intentaba renovar el carnet de identidad de su madre. La mujer había fallecido en 2022 y su hijo nunca reportó a las autoridades, dejando el cadáver momificado en su casa.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Las autoridades italianas descubrieron a un hombre que se hacía pasar por su madre fallecida para seguir cobrando su pensión. 

El caso se registró en la localidad de Borgo Virgilio, provincia de Mantua, al norte de Italia el pasado 11 de noviembre, pero se reportó esta semana a los medios locales.

El sujeto fue identificado como un exenfermero de 57 años, actualmente desempleado, según consignan medios internacionales.

Su madre, Graziella Dall’Oglio, murió en 2022 a los 82 años, pero este nunca reportó su fallecimiento y ocultó el cadáver momificado al interior de su casa.

El detalle que lo delató ante las autoridades

El hombre fue descubierto disfrazado de su propia madre cuando acudió a una oficina para renovar el carnet de identidad de su progenitora, con el fin de poder seguir cobrando la pensión.

Al lugar asistió vestido de mujer, maquillado, con uñas pintadas y accesorio de perla,  asegurando ser Graziella Dall’Oglio. 

Sin embargo, los funcionarios notaron algo llamativo en su aspecto, pues tenía vello oscuro en la cabeza, las manos y la barbilla.

Sorprendidos por esto, decidieron alertar a la policia, confirmando posteriormente que se trataba del hijo de la mujer.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Lo último

Lo más visto

“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura

La tragedia ocurrió el sábado pasado en calle Intendente Saavedra y, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad, el motorista responsable del siniestro vial conducía a exceso de velocidad.

25/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

25/11/2025

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025