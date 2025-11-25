Hombre se disfrazaba de su madre muerta para cobrar su pensión: Detalle lo delató ante las autoridades - Chilevisión

Un exenfermero de 57 años fue descubierto cuando intentaba renovar el carnet de identidad de su madre. La mujer había fallecido en 2022 y su hijo nunca reportó a las autoridades, dejando el cadáver momificado en su casa.

Las autoridades italianas descubrieron a un hombre que se hacía pasar por su madre fallecida para seguir cobrando su pensión.

El caso se registró en la localidad de Borgo Virgilio, provincia de Mantua, al norte de Italia el pasado 11 de noviembre, pero se reportó esta semana a los medios locales.

El sujeto fue identificado como un exenfermero de 57 años, actualmente desempleado, según consignan medios internacionales.

Su madre, Graziella Dall’Oglio, murió en 2022 a los 82 años, pero este nunca reportó su fallecimiento y ocultó el cadáver momificado al interior de su casa.

El detalle que lo delató ante las autoridades

El hombre fue descubierto disfrazado de su propia madre cuando acudió a una oficina para renovar el carnet de identidad de su progenitora, con el fin de poder seguir cobrando la pensión.

Al lugar asistió vestido de mujer, maquillado, con uñas pintadas y accesorio de perla, asegurando ser Graziella Dall’Oglio.

Sin embargo, los funcionarios notaron algo llamativo en su aspecto, pues tenía vello oscuro en la cabeza, las manos y la barbilla.

Sorprendidos por esto, decidieron alertar a la policia, confirmando posteriormente que se trataba del hijo de la mujer.