Chileno es condenado a presidio perpetuo por femicidio en Argentina - Chilevisión

Hernán Felipe Herrera le quitó la vida a Christelle Heredia atacándola con un arma blanca en junio de 2024. Antes del crimen ya contaba con denuncias por violencia intrafamiliar.

A presidio perpetua fue condenado en Argentina el chileno Hernán Felipe Herrera Larenas, por el femicidio de su novia, Christelle Verónica Heredia.

El crimen ocurrió en la ciudad de Córdoba en junio de 2024, cuando el ingeniero de 39 años le quitó la vida a su entonces pareja con un arma blanca.

Según los antecedentes policiales de la investigación, la relacionadora pública de 34 años llevaba ocho meses de relación con Herrera y sus cercanos adviertieron celos y exceso de control por parte del chileno.

La noche de su muerte, Christelle le habría pedido terminar el romance al ingeniero y este terminó golpéandola y apuñalándola.

Condenado tenía denuncias previas

Hernán Felipe Herrera fue acusado de homicidio doblemente calificado, amenazas y privación ilegítima de la libertad.

El sujeto tenía antecedentes por un un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido dos años antes del crimen Heredia, por el que había sido condenado a 250 días de cárcel, las que nunca cumplió.