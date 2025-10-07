El show de Javier Milei: Presentó su libro con concierto frente a 15 mil personas - Chilevisión

Las recientes imágenes del presidente argentino Javier Milei están dando la vuelta al mundo.

En Buenos Aires, ante un Movistar Arena repleto, el mandatario se subió al escenario e interpretó ocho canciones junto a una banda de rock como si de un concierto se tratara.

Lo cierto es que el jefe de Estado trasandino estaba allí para llevar a cabo la presentación de su libro, titulado "La construcción del milagro".

Con un repertorio que incluyó grandes éxitos como Demoliendo Hoteles de Charly García e interpretaciones de clásicos de Gilda, Sandro y Nino Bravo, el show se extendió por casi una hora.

Este episodio no ha estado ajeno a polémica y ha sido criticado por la oposición a su gobierno e incluso algunos de sus propios adherentes en redes sociales.

Recordemos que hace pocos días el principal aliado político del mandatario, José Luis Espert, se vio envuelto en una polémica que culminó con su renuncia a la candidatura a diputado.

El parlamentario apostaba a la reelección hasta que se reveló un vínculo con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Eso ha complicado a la administración Milei, a lo que se suma la crisis económica o la polémica por criptomonedas hace unos meses.