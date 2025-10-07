 El show de Javier Milei: Presentó su libro con concierto frente a 15 mil personas - Chilevisión
Minuto a minuto
AHORA | Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo Prisión preventiva para presuntos autores del crimen de embarazada en La Florida Clausuran pabellón clandestino en clínica estética de Las Condes: Seremi irrumpió antes de cirugía Ministro Montes dio por superada polémica con Jeannette Jara tras dichos sobre su comando Intentó hacer una encerrona y terminó atropellado: Transeúntes retuvieron a un delincuente en Independencia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/10/2025 17:15

El show de Javier Milei: Presentó su libro con concierto frente a 15 mil personas

El mandatario trasandino interpretó varios éxitos en el Movistar Arena bonaerense, episodio que desató críticas en la oposición e incluso entre sus adherentes.

Publicado por CHV Noticias

Las recientes imágenes del presidente argentino Javier Milei están dando la vuelta al mundo.

En Buenos Aires, ante un Movistar Arena repleto, el mandatario se subió al escenario e interpretó ocho canciones junto a una banda de rock como si de un concierto se tratara.

Lo cierto es que el jefe de Estado trasandino estaba allí para llevar a cabo la presentación de su libro, titulado "La construcción del milagro".

Con un repertorio que incluyó grandes éxitos como Demoliendo Hoteles de Charly García e interpretaciones de clásicos de Gilda, Sandro y Nino Bravo, el show se extendió por casi una hora.

Este episodio no ha estado ajeno a polémica y ha sido criticado por la oposición a su gobierno e incluso algunos de sus propios adherentes en redes sociales.

Recordemos que hace pocos días el principal aliado político del mandatario, José Luis Espert, se vio envuelto en una polémica que culminó con su renuncia a la candidatura a diputado.

El parlamentario apostaba a la reelección hasta que se reveló un vínculo con un empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Eso ha complicado a la administración Milei, a lo que se suma la crisis económica o la polémica por criptomonedas hace unos meses.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Subsidio de Arriendo inicia hoy: Cómo postular y requisitos para recibir hasta $6 millones

Lo último

Lo más visto

Muerte de joven madre conmociona a Curicó: La encontraron en la casa de su pareja

El pasado 19 de septiembre, Paola Alejandra Flores Ovalle murió en extrañas circunstancias en la localidad de Sarmiento. Su familia descarta tesis de sobredosis y apunta a una posible violencia doméstica.

07/10/2025

La crítica de Vasco Moulian que molestó a Cony en Fiebre de Baile: Lloró y hasta Faloon la defendió

La bailarina abrió los fuegos de la pista en la noche de baile bajo la lluvia luego tras ser la más votada por el público. Sin embargo, luego debió enfrentar un duro comentario de parte del jurado.

07/10/2025

¡Princesa Alba brilló en la pista! Las 4 mejores presentaciones bajo la lluvia de Fiebre de Baile

En el segundo capítulo del estelar de Chilevisión, los 8 ganadores de los duelos del domingo mostraron todos sus talentos bajo la lluvia, pero solo cuatro de ellos continúan en la competencia por la inmunidad.

07/10/2025

Tragedia en La Florida: Muere mujer embarazada que fue baleada al interior de casa

Tras permanecer dos días en estado crítico, este martes se confirmó el fallecimiento de la mujer de 19 años que recibió un impacto de bala en su cabeza. Una de los dos detenidos sería prima de la pareja de la víctima.

07/10/2025
Publicidad