Milei reconoce derrota en elecciones en Buenos Aires: “No hay opción de repetir los errores” - Chilevisión

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones provinciales en Buenos Aires, Argentina, las que tuvieron como perdedor al presidente trasandino Javier Milei.

Estos comicios tenían por objetivo renovar 46 escaños de la Cámara de Diputados y 23 del Senado.

La lista peronista Fuerza Patria alcanzó el 47% de los sufragios y se impuso a La Libertad Avanza, partido del mandatario argentino, que obtuvo casi el 34% de los votos, con cerca del 96% de las mesas escrutadas.

VER MÁS SOBRE ARGENTINA

Ayer por la noche, tras conocerse los resultados, el propio Milei reconoció los resultados e hizo una dura autocrítica. "Hoy hemos tenido una clara derrota", reconoció.

En esa línea, manifestó: "Si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados, y hoy los resultados no han sido positivos. No hay opción de repetir los errores; de cara al futuro vamos a corregirlos".

En cambio, el gobernador de Buenos Aires y referente peronista, Axel Kicillof, fue considerado como el ganador de la noche, en una provincia históricamente ligada al kirchnerismo y que representa cerca del 40% del padrón del país.

El próximo domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias a nivel nacional.