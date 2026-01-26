VIDEO | Con fusil en mano: Banda realizó tour delictual asaltando servicentros de dos comunas - Chilevisión

Un grupo de delincuentes realizó dos robos con intimidación en servicentros en la zona norte de Santiago, en las comunas de Quilicura y Concalí, armados con un fusil para amedrentar a los trabajadores y clientes.

El primer asalto tuvo lugar en la estación de servicio Aramco (Conchalí), donde el grupo de antisociales fue captado llegando al lugar en un vehículo blanco. Los sujetos amenazaron a las personas en el lugar para llevarse dinero en efectivo y diversos objetos de valor.

Posteriormente, se trasladaron a otra estación Shell en la Ruta 5 en Quilicura y usando el mismo modus operandi intentaron robar un automóvil tras romper el vidrio, pero no lograron su cometido.

PDI busca a los sospechosos

Según detalló el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, “se trataría de la misma banda por las características del auto, por el arma que ocupaban y por parte de Fiscalía se instruyó que personal de la Brigada de Robos Centro Norte sea la que realice las diligencias”.

También detalló que durante la investigación se encontró abandonado un fusil que habrían utilizado los delincuentes. El arma sería de aire comprimido, aunque se investiga si fue modificado para funcionar como arma real.

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la búsqueda de los responsables.