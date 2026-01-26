 VIDEO | Con fusil en mano: Banda realizó tour delictual asaltando servicentros de dos comunas - Chilevisión
Minuto a minuto
El mercado de las placas patentes robadas ¿Para qué las usan los delincuentes? Amplían detención contra Ángela Vivanco: Quedará recluida “en tránsito” tras formalización Hay alto peligro de propagación: Reportan incendio forestal en sector Lo Fontecilla en Lampa “Anda bajoneado por su bicicleta”: Padre que perdió su casa en Lirquén pide ayuda por el cumpleaños de su hijo VIDEO | Perdieron el bus, lo persiguieron por la Ruta 5 y lo detuvieron para apedrearlo en Coquimbo
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/01/2026 12:05

VIDEO | Portaban fusil para cometer asaltos: Banda realizó tour delictual en servicentros de dos comunas

Los sujetos habrían realizado un recorrido por diferentes puntos de la zona norte de la capital y haciendo uso del arma de fuego amedrentaron a los trabajadores y clientes.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Un grupo de delincuentes realizó dos robos con intimidación en servicentros en la zona norte de Santiago, en las comunas de Quilicura y Concalí, armados con un fusil para amedrentar a los trabajadores y clientes.

El primer asalto tuvo lugar en la estación de servicio Aramco (Conchalí), donde el grupo de antisociales fue captado llegando al lugar en un vehículo blanco. Los sujetos amenazaron a las personas en el lugar para llevarse dinero en efectivo y diversos objetos de valor. 

Posteriormente, se trasladaron a otra estación Shell en la Ruta 5 en Quilicura y usando el mismo modus operandi intentaron robar un automóvil tras romper el vidrio, pero no lograron su cometido.

PDI busca a los sospechosos 

Según detalló el fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, “se trataría de la misma banda por las características del auto, por el arma que ocupaban y por parte de Fiscalía se instruyó que personal de la Brigada de Robos Centro Norte sea la que realice las diligencias”.

También detalló que durante la investigación se encontró abandonado un fusil que habrían utilizado los delincuentes. El arma sería de aire comprimido, aunque se investiga si fue modificado para funcionar como arma real.

La Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la búsqueda de los responsables.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Licencia de conducir: La lista de conductores que no tendrán que renovar el documento este 2026

Lo último

Lo más visto

“Rehizo su vida en pareja hace...”: Álvaro Ballero sorprendió con descargo sobre Ludmila Ksenofontova

Especulaciones en portales de farándula apuntan a que ambos encontraron otra vez el amor tras su ruptura matrimonial. Sin embargo, este fin de semana los dos se vieron envueltos en polémicas.

26/01/2026

Permiso de circulación 2026: Revisa quiénes pagan menos, la tasación fiscal y el monto por auto

La nómina de tasación de este año para vehículos livianos y pesados fue publicada por el SII. Conoce el valor del permiso de circulación aquí.

26/01/2026

Partido benéfico terminó con 2 asesinados en La Florida: Una víctima fue acribillada con 27 disparos

Lo que pretendía ser una actividad a beneficio de los damnificados para los incendios forestales del sur de Chile terminó en tragedia luego de una fatal balacera. Fiscalía ECOH y PDI investigan el caso.

26/01/2026

“Yo pertenezco al pueblo”: Naya Fácil confesó la verdad tras rechazar ir a la Gala de Viña 2026

En el último capítulo de Primer Plano, la influencer se descargó contra la organización del evento y recordó su fallida Gala del Pueblo. "Sentí una discriminación", lanzó.

26/01/2026
Publicidad