 “¿Me daría un vasito?”: Ladrones robaron a adultos mayores fingiendo ser amigos de su hijo en Maipú - Chilevisión
Minuto a minuto
Largo historial de violencia: Quién es el jinete condenado a 20 años de cárcel por femicidio Emergencia aérea en Quillota: Avioneta sufrió accidente en despegue y se estrelló con pasajeros a bordo Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví Revisa la lista completa de subsecretarios y delegados presidenciales de José Antonio Kast Tragedia en el Estuario de Reloncaví: Auto desbarrancó y tres personas fallecieron
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
07/02/2026 15:34

“¿Me daría un vasito?”: Ladrones robaron a adultos mayores fingiendo ser amigos de su hijo en Maipú

Los antisociales planificaron el robo, engañaron a sus víctimas y sustrajeron cerca de $120 mil desde la billetera de una de ellas.

Publicado por CHV Noticias

Dos adultos mayores fueron víctimas del robo de sus pensiones en la villa Blanco Encalada, en la comuna de Maipú.

El video de una cámara de seguridad captó el momento en que la pareja de 70 años es engañada por al menos tres sujetos, que se hicieron pasar por amigos de sus hijos, con el objetivo de cometer el robo.

De acuerdo a información preliminar, tres sujetos habrían estado estudiando los movimientos de la casa y planificando el momento preciso para concretar el delito.

Así fue que los individuos esperaron a que uno de los hijos de los adultos mayores dejara la vivienda. Posteriormente, establecieron contacto con los residentes y les solicitaron dinero.

Pero eso no fue todo: además, distrajeron a los adultos mayores —pidiendo un vaso de agua— para ganar tiempo y poder registrar el inmueble con más calma.

Finalmente, los antisociales sustrajeron una billetera que tenía un monto cercano a $120 mil pesos en su interior, correspondientes a la pensión de uno de los adultos mayores.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Lo último

Lo más visto

“Los mató directamente”: El desgarrador relato de tío de víctima de fatal atropello en Huechuraba

Jorge Berríos, familiar de uno de los jóvenes que murió durante la madrugada en Huechuraba, descartó que se tratara de un accidente y aseguró que el conductor "se subió a la vereda" buscando arrollarlo.

07/02/2026

Antes y después: Otakin se la jugó con un cambio de look completo y desató reacciones

"Entró papa congelada y salió papa frita natural", comentó un usuario ante el radical cambio en su corte de cabello y barba,

07/02/2026

Eran dos matrimonios: Revelan detalles de las víctimas de la tragedia del Estuario de Reloncaví

El sobreviviente sería hermano de una de las fallecidas en el accidente, en el cual también perdió a su esposa y su cuñado.

07/02/2026

Bono útiles escolares 2026: Consulta si tu hijo recibe el kit y cuándo se entrega

Para obtener el beneficio del Programa Útiles Escolares no es necesario postular, ya que se entrega a los estudiantes que cumplan con algunos requisitos.

07/02/2026
Publicidad