“¿Me daría un vasito?”: Ladrones robaron a adultos mayores fingiendo ser amigos de su hijo en Maipú - Chilevisión

Dos adultos mayores fueron víctimas del robo de sus pensiones en la villa Blanco Encalada, en la comuna de Maipú.

El video de una cámara de seguridad captó el momento en que la pareja de 70 años es engañada por al menos tres sujetos, que se hicieron pasar por amigos de sus hijos, con el objetivo de cometer el robo.

De acuerdo a información preliminar, tres sujetos habrían estado estudiando los movimientos de la casa y planificando el momento preciso para concretar el delito.

Así fue que los individuos esperaron a que uno de los hijos de los adultos mayores dejara la vivienda. Posteriormente, establecieron contacto con los residentes y les solicitaron dinero.

Pero eso no fue todo: además, distrajeron a los adultos mayores —pidiendo un vaso de agua— para ganar tiempo y poder registrar el inmueble con más calma.

Finalmente, los antisociales sustrajeron una billetera que tenía un monto cercano a $120 mil pesos en su interior, correspondientes a la pensión de uno de los adultos mayores.