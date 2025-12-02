“Trágico hecho que enluta a Ñuble”: Hallan cuerpos de un adulto y un menor de edad en embalse Coihueco - Chilevisión

El extravío de las dos víctimas había sido reportado el fin de semana pasado y hoy, tras varias horas de búsqueda, fueron encontrados y rescatados los cadáveres.

Este martes, personal de GOPE de Carabineros completó el rescate de dos cuerpos —un adulto y un menor de edad—, quienes se encontraban extraviados en el Embalse Coihueco.

La operación, que se extendió por varias horas, incluyó el apoyo de un robot de búsqueda subacuática con el que se logró ubicar y extraer los cuerpos de las víctimas.

De acuerdo a información preliminar, los cadáveres corresponden a un hombre de 40 años y un niño de 13.

El hecho se dio a conocer el domingo por la tarde, momento en el que el Ministerio Público inició la coordinación y diligencias para el rastreo en el sector de la desaparición.

La jefa de zona de Carabineros Ñuble, la general Loreto Osses, indicó que como institución "desplegamos de forma inmediata los recursos humanos y logísticos para encontrar a estas personas y así, de alguna forma, dar tranquilidad a sus familias".

Los trabajos de búsqueda incluyeron especialistas del Gersa de Quillón y Coihueco, Bomberos de Coihueco y Policía de Investigaciones, con apoyo de aeronaves no pilotadas y expertos en buceo.

"Fue un trabajo coordinado y comprometido de muchos especialistas, que desplegaron al máximo sus capacidades, con quienes hoy se entrega tranquilidad a las familias. Las diligencias de investigación estarán a cargo de la Brigada de Homicidios para determinar las causas de este trágico hecho que enluta a Ñuble", añadió la general Osses.

Ahora, será trabajo del Servicio Médico Legal (SML) corroborar la identidad de los cuerpos hallados en el embalse.