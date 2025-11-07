 "Agradecemos la preocupación": Meteorólogo Jaime Leyton sufrió milllonario robo al interior de su vivienda - Chilevisión
Minuto a minuto
Triple crimen en La Reina: Jorge Ugalde se someterá a un examen psiquiátrico y psicológico Inflación alcanzó nivel más bajo desde abril de 2021: Ministro Nicolás Grau destacó IPC de octubre FOTOS | Cámaras de seguridad captan momento en que Jorge Ugalde compra máscara y pistola de juguete antes del crimen de La Reina ¿Por qué no se logró identificar antes? Cuerpo de joven que era buscado en Viña siempre estuvo en SML de Santiago “Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 07:54

"Agradecemos la preocupación": Meteorólogo Jaime Leyton sufrió milllonario robo al interior de su vivienda

Al momento del robo, Leyton y su pareja no se encontraban en la vivienda y fueron alertados por testigos pocos minutos después del hecho.

Publicado por Gabriela Valdés

La madrugada de este jueves el meteorólogo Jaime Leyton sufrió un millonario robo en su vivienda en la comuna de Puente Alto.

El hecho fue descubierto gracias a los vecinos y a las cámaras de seguridad del sector, que alertaron a las autoridades sobre el ingreso de desconocidos a una vivienda en calle Los Castaños, en Puente Alto.

En el momento del robo, tanto el meteorólogo como su pareja estaban fuera del domicilio, quienes fueron avisados por testigos minutos después del delito.

Leyton llegó rápidamente desde su trabajo para colaborar con Carabineros y Seguridad Municipal en las diligencias.

Vecinos aseguraron que otras dos casas del mismo sector también fueron afectadas, por lo que se investiga un posible “tour delictual” realizado por la misma banda. Por orden de la Fiscalía, la Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la investigación.

Declaraciones de Jaime Leyton tras millonario robo

Por su parte, a través de sus redes sociales, el meteorólogo aclaró que "tanto mi familia como yo nos encontramos bien tras el lamentable incidente ocurrido en mi domicilio".

"Agradecemos profundamente la preocupación, los mensajes de apoyo y el cariño recibido en las últimas horas", agregó.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025