"Agradecemos la preocupación": Meteorólogo Jaime Leyton sufrió milllonario robo al interior de su vivienda - Chilevisión

Al momento del robo, Leyton y su pareja no se encontraban en la vivienda y fueron alertados por testigos pocos minutos después del hecho.

La madrugada de este jueves el meteorólogo Jaime Leyton sufrió un millonario robo en su vivienda en la comuna de Puente Alto.

El hecho fue descubierto gracias a los vecinos y a las cámaras de seguridad del sector, que alertaron a las autoridades sobre el ingreso de desconocidos a una vivienda en calle Los Castaños, en Puente Alto.

En el momento del robo, tanto el meteorólogo como su pareja estaban fuera del domicilio, quienes fueron avisados por testigos minutos después del delito.

Leyton llegó rápidamente desde su trabajo para colaborar con Carabineros y Seguridad Municipal en las diligencias.

Vecinos aseguraron que otras dos casas del mismo sector también fueron afectadas, por lo que se investiga un posible “tour delictual” realizado por la misma banda. Por orden de la Fiscalía, la Brigada de Robos de la PDI quedó a cargo de la investigación.

Declaraciones de Jaime Leyton tras millonario robo

Por su parte, a través de sus redes sociales, el meteorólogo aclaró que "tanto mi familia como yo nos encontramos bien tras el lamentable incidente ocurrido en mi domicilio".

"Agradecemos profundamente la preocupación, los mensajes de apoyo y el cariño recibido en las últimas horas", agregó.