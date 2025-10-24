 Joven es asesinado a balazos en plena vía pública de Recoleta - Chilevisión
24/10/2025 07:34

Joven es asesinado a balazos en plena vía pública de Recoleta

El fiscal Manuel Zará indicó que “las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado".

Publicado por Gabriela Valdés

Durante la noche de este jueves, un joven de 25 años murió tras ser baleado en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

De acuerdo con los primeros reportes, un individuo descendió de un vehículo y abrió fuego en múltiples ocasiones contra la víctima, alcanzándola con al menos un disparo. Tras el ataque, el agresor escapó rápidamente del lugar.

Antecedentes del hecho

El fiscal Manuel Zará indicó que “aproximadamente a las 22:00 horas recibimos a través de Carabineros la información de que una persona había sido encontrada muerta por herida de bala”. 

En esa línea, detalló que “se trataría de un hombre de 25 años, chileno y las circunstancias en las cuales se verificó el suceso están siendo investigadas en conjunto con la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Metropolitana Norte”.

“Las características del caso nos hacen presumir que podríamos estar en el marco del crimen organizado, pero evidentemente eso va a ser parte también de la investigación fiscal”, agregó el persecutor.

En cuanto a cómo ocurrieron los hechos, Zará señaló que “la víctima iba caminando. Es abordada por un sujeto quien realiza diversos disparos en contra de él”.

Aunque el autor del crimen logró escapar tras cometer el homicidio, el fiscal confirmó que las diligencias apuntan a que habría actuado un solo tirador.

Con respecto a las futuras diligencias, el persecutor finalizó indicando que: "Estamos levantando toda la información y evidencia respectiva, entre ellas cámaras de seguridad, declaraciones de testigos, entre otros".

