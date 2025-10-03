Conmoción en Talcahuano: Hallan cadáver flotando en plena costanera de la ciudad - Chilevisión

Hasta el lugar llegó personal de Carabineros y PDI.

Durante la tarde de este viernes se confirmó el hallazgo de un cadáver flotando en plena costanera de Talcahuano, específicamente en el sector de la Plazoleta Reina María Isabel.

Según reportó Radio Bío Bío, hasta el lugar llegó personal de Carabineros y Policía de Investigaciones (PDI) con el objetivo de realizar las primeras diligencias.

De manera preliminar se dio a conocer que el cuerpo correspondería a un hombre de aproximadamente 60 años.

Sin embargo, ni la identidad ni la causa de muerte aún han sido confirmadas por las autoridades correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se conozcan más antecedentes del caso.