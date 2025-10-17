 Impacto en Hualpén por parricidio frustrado: Sujeto le disparó a su propia madre - Chilevisión
17/10/2025 16:06

Impacto en Hualpén por parricidio frustrado: Sujeto le disparó a su propia madre

Todo ocurrió cuando vecinos de la población 11 de septiembre llamaron a Carabineros para reportar disparos al interior de un domicilio. 

En la madrugada de este viernes, un hombre fue detenido en la comuna de Hualpén, región del Biobío, por parricidio frustrado. 

Al llegar al lugar, personal policial constató que la mujer tenía una herida por impacto balístico en el abdomen y la afectada confirmó que el agresor había sido su propio hijo, quien aún se mantenía en la vivienda. 

Por este motivo, el hombre fue detenido por el delito de parricidio frustrado y además se incautó el arma usada en el ataque, la cual tenía una orden vigente por robo desde 2015.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencias al Hospital Las Higueras, donde permanece estable dentro de su gravedad.

