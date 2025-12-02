Investigan hallazgo de cuerpo al interior de casa en El Bosque: Llevaba más de una semana fallecido - Chilevisión

Vecinos del sector alertaron a Carabineros de un olor extraño proveniente de la vivienda. Al llegar al lugar, personal policial confirmó el hallazgo.

Durante la jornada de este martes se reportó el hallazgo de un cuerpo al interior de una vivienda en un sector de la comuna de El Bosque.

Esto se produce luego de que un grupo de vecinos alertara a Carabineros de un olor extraño que provenía desde la casa.

Según información preliminar entregada por personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones, se trataría de un hombre de 55 años cuya data de muerte sería de hace más de una semana.

Los residentes del sector denuncian que en la casa se acostumbraban a hacer fiestas con ruidos molestos y presencia de drogas.

El mayor Carrasco de Carabineros declaró al matinal de Chilevisión que "vecinos del lugar llamaron con la finalidad de manifestar que desde el interior había un fuerte olor" y que al llegar e ingresar a la vivienda "se pudo verificar que había una persona fallecida".

En la misma línea agregó que los habitantes aseguraron "llevar una semana" sin ver a la persona.

Tras el hallazgo, la Brigada de Homicidios de la PDI se mantiene trabajando en el lugar para recolectar la evidencia que permita dar con la posible causa y data de muerte.