 Investigan hallazgo de cuerpo al interior de casa en El Bosque: Llevaba más de una semana fallecido - Chilevisión
Minuto a minuto
Congreso despacha a ley proyecto que prohíbe uso de celulares en sala de clases: Regirá desde 2026 AHORA | Senapred solicita evacuar sectores de Limache por incendio forestal VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar Grupo de adultos mayores acusa engaño de agencia de viajes: Llegaron a Europa sin hotel ni transporte Impacto en Concepción: Exfuncionario del Ejército disparó a su esposa y luego se quitó la vida
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/12/2025 12:55

Investigan hallazgo de cuerpo al interior de casa en El Bosque: Llevaba más de una semana fallecido

Vecinos del sector alertaron a Carabineros de un olor extraño proveniente de la vivienda. Al llegar al lugar, personal policial confirmó el hallazgo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este martes se reportó el hallazgo de un cuerpo al interior de una vivienda en un sector de la comuna de El Bosque.

Esto se produce luego de que un grupo de vecinos alertara a Carabineros de un olor extraño que provenía desde la casa. 

Según información preliminar entregada por personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones, se trataría de un hombre de 55 años cuya data de muerte sería de hace más de una semana

Los residentes del sector denuncian que en la casa se acostumbraban a hacer fiestas con ruidos molestos y presencia de drogas. 

Encuentran cuerpo al interior de vivienda tras denuncia de vecinos por mal olor 

El mayor Carrasco de Carabineros declaró al matinal de Chilevisión que "vecinos del lugar llamaron con la finalidad de manifestar que desde el interior había un fuerte olor" y que al llegar e ingresar a la vivienda "se pudo verificar que había una persona fallecida". 

En la misma línea agregó que los habitantes aseguraron "llevar una semana" sin ver a la persona. 

Tras el hallazgo, la Brigada de Homicidios de la PDI se mantiene trabajando en el lugar para recolectar la evidencia que permita dar con la posible causa y data de muerte

Publicidad

Destacamos

Noticias

Aguinaldo de Navidad: Consulta con tu RUT si te corresponde y fecha de pago

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Impacto por brutal golpiza de guardias a persona en situación de calle en hospital de Viña del Mar

A través de un video que se ha viralizado en redes sociales, se puede apreciar la paliza en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

02/12/2025

“No puedo perdonar”: Revelan que Valentina Roth habría sido infiel a Miguel de la Fuente

La información fue entregada por Cecilia Gutiérrez en redes sociales, quien además se contactó tanto con Miguel de la Fuente como con Valentina Roth.

02/12/2025

Influencer transmitió en vivo su propio accidente de tránsito: Video es viral

El popular creador de contenido se vio involucrado en un siniestro con otros dos automóviles más. Su comportamiento generó repudio en redes.

02/12/2025

Enel anuncia cortes de luz en 6 comunas de Santiago este miércoles 3 de diciembre

Las comunas afectadas son: Conchalí, Recoleta, Providencia, Pedro Aguirre Cerda, La Florida y Maipú.

02/12/2025