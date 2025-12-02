 Incidentes en desalojo de toma en Lo Barnechea: Ataques a carabineros y vaciaron piscinas forestales - Chilevisión
Incidentes en desalojo de toma en Lo Barnechea: Ataques a carabineros y vaciaron piscinas forestales
02/12/2025 07:50

Incidentes en desalojo de toma en Lo Barnechea: Ataques a carabineros y vaciaron piscinas forestales

Personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros actúa a esta hora con un carro lanza aguas y gas lacrimógeno en el desalojo de una toma en el Cerro 18 de Lo Barnechea, específicamente en la Quebrada La Zorra. Los residentes instalaron barricadas, han lanzado piedras contra los uniformados y, además, habrían abierto las llaves de dos piscinas forestales, las cuales son clave para combatir los incendios en el sector. Hay cerca de 120 efectivos policiales en el lugar, mientras que serían 25 las familias que se resisten a abandonar el lugar.

