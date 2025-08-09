 Funcionario de la PDI frustró portonazo en Peñalolén: Hizo uso de su arma de servicio - Chilevisión
09/08/2025 07:32

Funcionario de la PDI frustró portonazo en Peñalolén: Hizo uso de su arma de servicio

El funcionario disparó para repeler el ataque de cinco personas que portaban armas de fuego. De ellas una resultó herida y los otros cuatro huyeron.

Publicado por CHV Noticias

Durante la madrugada de este sábado, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un portonazo del que fue víctima junto a su familia en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron a eso de las 01:00 horas, en el sector de Avenida Quebrada de Macul, mientras la víctima se retiraba de una celebración familiar.

¿Qué fue lo que pasó?

En ese contexto, subió a su vehículo junto a sus dos hijos menores de edad, su pareja y otros cuatro pasajeros, cuando se percata de que un automóvil blanco se había estacionado al lado.

En ese momento descienden cinco personas las cuales se encontraban en dos vehículos y portaban armas de fuego. Intimidaron a las víctimas y las obligaron a bajar del automóvil, provocando lesiones en la pareja del funcionario de la PDI, quien estaba en el asiento del conductor.

El oficial bajó del vehículo e hizo uso de su arma de servicio, efectuando de cinco a seis disparos. 

"Nuestro funcionario actuó con uso racional de la fuerza legítima, cuidando la integridad de su familia, terceros y sus propios hijos menores de edad", señaló el prefecto jefe de la Jefatura Jurídica de la PDI, Arturo Pacheco Letelier.

Uno de los atacantes resultó herido, por lo que fue auxiliado en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Luis Tisné en calidad de detenido y fuera de riesgo vital.

El resto de los involucrados logró huír; sin embargo, minutos más tarde ingresó una persona al mismo recinto hospitalario con heridas de bala, por lo que se investiga su vinculación a este hecho.

Las primeras pericias en el sitio del suceso arrojaron la presencia de dos armas que serían a fogueo y pertenecerían a los atacantes, mientras que uno de ellos habría huído a un sitio eriazo, por lo que Labocar y el OS9 de Carabineros trabaja para dar con su paradero.

