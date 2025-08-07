Lo que se sabe del presunto secuestro en Quilicura: Sería un reconocido empresario - Chilevisión

Se trataría de un empresario con un profundo conocimiento en el campo de los plásticos y la manufactura.

Este jueves, se reportó el secuestro de un empresario en la comuna de Quilicura, cuando la víctima estaba llegando a su lugar de trabajo cerca de las 10:30 horas.

Según información preliminar, el hombre habría sido abordado por tres delincuentes —premunidos con armas de fuego— y donde los antisociales habrían obligado a la víctima a bajarse de un vehículo para subirse en otro, dándose a la fuga en pocos segundos. De momento se desconoce su paradero.

Según trascendió, una vez que el empresario quedó cautivo por los supuestos secuestradores, estos comenzaron a contactar a su familia para exigirles dinero, donde los delincuentes habrían solicitado cerca de $300 millones para su liberación.

¿Quién es el empresario presuntamente secuestrado?

La víctima sería un reconocido empresario con un profundo conocimiento en el campo de los plásticos y la manufactura.

En estos momentos, Carabineros junto a la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra investigando el hecho.