Detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: Víctima estuvo en cautiverio por casi 20 horas - Chilevisión

08/08/2025 11:59

Detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: Víctima estuvo en cautiverio por casi 20 horas

El 8 de julio, la víctima fue abordada con violencia e intimidación por un grupo de sujetos que lo mantuvieron privado de libertad por cerca de 20 horas.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes se reportó la detención de 6 imputados por el delito de secuestro con mutilación en contra de un hombre de 38 años, quien fue raptado el 8 de julio en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

La víctima fue interceptada con violencia e intimidación por un grupo de individuos que lo mantuvieron secuestrado durante aproximadamente 20 horas, sometiéndolo a diversos actos de tortura, mutilaciones, lesiones de gravedad y tratos vejatorios.

Detalles de la detención

Seis personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro, entre ellas tres chilenos, dos ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular y una mujer chilena. Los arrestos se concretaron durante operativos realizados en las comunas de Conchalí y Quintero, en la Región de Valparaíso.

Durante los allanamientos, también fueron aprehendidas otras tres personas por delitos no relacionados con el secuestro. Dos fueron detenidas en flagrancia por infracción a la ley de drogas, mientras que un tercero tenía una orden de detención vigente por robo.

Entre los imputados figura quien sería el líder de la banda criminal. En el procedimiento se incautaron diversas evidencias, incluyendo cocaína base, municiones, dinero en efectivo, una caja fuerte y varios teléfonos celulares.

Los imputados serán formalizados esta jornada ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago.

