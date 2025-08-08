Detienen a 6 personas por secuestro con mutilación: Víctima estuvo en cautiverio por casi 20 horas - Chilevisión

El 8 de julio, la víctima fue abordada con violencia e intimidación por un grupo de sujetos que lo mantuvieron privado de libertad por cerca de 20 horas.
Este viernes se reportó la detención de 6 imputados por el delito de secuestro con mutilación en contra de un hombre de 38 años, quien fue raptado el 8 de julio en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.
La víctima fue interceptada con violencia e intimidación por un grupo de individuos que lo mantuvieron secuestrado durante aproximadamente 20 horas, sometiéndolo a diversos actos de tortura, mutilaciones, lesiones de gravedad y tratos vejatorios.