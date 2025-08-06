Balean y matan a hombre mientras estaba al volante de vehículo en Recoleta - Chilevisión

La víctima corresponde a un hombre de aproximadamente 60 años, de nacionalidad extranjera, y se investiga un posible vínculo con el crimen organizado.

La tarde de este miércoles un hombre perdió la vida luego de recibir un disparo en su cabeza, mientras estaba al volante de un vehículo en la comuna de Recoleta, región Metropolitana.

Según información policial, el hecho ocurrió en la calle Juarez Larga, donde un hombre de aproximadamente 60 años, de nacionalidad extranjera, fue baleado al interior de un automóvil.

“Preliminarmente tenemos cerca de cuatro o cinco disparos en el vehículo. Estamos realizando los trabajos a fin de identificar los medios de prueba”, detalló el subprefecto Orlando Vidal de la Brigada de Homicidios Centro Norte.

Las diligencias investigativas quedaron a cargo de personal de la Fiscalía ECOH de la región Metropolitana en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI).

Investigan crimen organizado en el sector

La fiscal de la Fiscalía ECOH, Denisse Valenzuela, entregó detalles de la investigación que se lleva a cabo por el homicidio en Recoleta y deslizó la posibildiad que se trate de un enfrentamiento de bandas rivales.

“Tenemos al menos tres homicidios que se han producido en esta misma calle, así que se está analizando la existencia de bandas en el lugar que pudieran ser la causa de este homicidio”, señaló.

En esa misma línea el subprefecto Orlando Vidal también señaló que la Brigada de Homicidios Centro Norte ha tenido “varias investigaciones en este sector, principalmente hay varios domicilios que están asociados a distntos hechos, algunos de ellos relacionados con el crimen organizado”.