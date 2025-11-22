 Grave accidente en Antofagasta: Colisión entre dos buses dejó cuatro muertos y 15 heridos - Chilevisión
22/11/2025 09:25

Grave accidente en Antofagasta: Colisión entre dos buses dejó cuatro muertos y 15 heridos

Bomberos confirmó cuatro fallecidos y 15 heridos, mientras la ruta permanece cortada para las labores de emergencia.

Publicado por Gabriela Valdés

La mañana de este sábado se produjo un grave accidente de tránsito en la región de Antofagasta, luego de que dos buses interurbanos colisionaran, dejando al menos cuatro personas muertas y 15 personas heridas.

Según los primeros antecedentes, ambos vehículos se desplazaban hacia el norte, uno por la Ruta 5 y el otro proveniente de Taltal por la ruta Paposo.

Autoridades apuntan a la densa neblina como probable causa de la colisión 

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, General Cristian Montre Soto, aseguró que "se trata de un accidente de tránsito producido entre dos buses interurbanos".

Sobre las causas, explicó que el primero de los buses "se enfrentó a un signo pare, alrededor de las siete de la mañana, con una niebla muy intensa y una visibilidad escasa, momento en que decide reiniciar la marcha y es en ese instante en que es colisionado por el segundo bus.

Las personas heridas fueron trasladadas por el SAMU a distintos centros asistenciales.

Además, las autoridades ordenaron el corte de tránsito en ambos sentidos de la ruta para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

