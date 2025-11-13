Sismo despertó este jueves a los habitantes de Antofagasta: Esta fue su magnitud y epicentro - Chilevisión

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a estructuras, personas o servicios básicos.

Durante la madrugada de este jueves se registró un sismo que despertó a los habitantes del pueblo de Socaire, ubicado en la región de Antofagasta.

Según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico ocurrió a las 05:27 horas y se ubicó 93.79 kilómetros al este de Socaire.

En esa misma línea, la institución indicó que el sismo tuvo una profundidad de 251 kilómetros.

Hasta el momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) no ha reportado daños a infraestructura, personas o servicios básicos.

