“Me dijo que tenía a Ivone y…”: Madre de joven de 13 años desaparecida reveló llamado de extorsión - Chilevisión

La adolescente fue vista por última vez la semana pasada circulando por la Alameda en dirección a Cal y Canto.

La pasada noche del 14 de febrero se reportó la desaparición de Ivone Alvarado, adolescente de 13 años que habría salido de su hogar sin permiso en la comuna de Estación Central.

A pesar de la búsqueda por parte de las polícias, la joven no ha podido ser encontrada y su madre pide ayuda para dar con el paradero de su hija.

La menor de edad fue captada por última vez por unas cámaras de seguridad, en las cuales se le ve caminar en dirección a Cal y Canto.

El relato de la madre de la adolescente desaparecida

En una conversación exclusiva con Contigo en Directo, Yuri Alvarado, madre de la adolescente, relató los sucesos que han ocurrido tras la desaparición de su hija.

"Una persona que me quiso extorsionar me llamó. Me dijo que tenía a Ivone y que yo tenía que hacer lo que me dijera para que me contactara con ella", explicó.

Además, señaló que la menor "no avisó para donde iba, ella salió nomás" y aseguró que "no han pedido dinero, pero yo pienso que a ella la tienen retenida para otros fines".

"A las personas que la tengan, por favor regresenla a su hogar, nostros la estamos esperando, somos su familia. Estamos angustiados, ella es una niña y no tiene porqué pagar por la maldad de otras personas", declaró la mamá de la adolescente.