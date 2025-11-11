 Encuentran cuerpo al interior de un vehículo en Quillota: Victima tenía un impacto de bala - Chilevisión
11/11/2025 11:06

Encuentran cuerpo al interior de un vehículo en Quillota: Victima tenía un impacto de bala

Un hombre de 26 años, y sin antecedentes penales, fue hallado al interior de un vehículo en la Región de Valparaíso con una herida por impacto balístico. La PDI se encuentra trabajando en el sitio del suceso.

Publicado por CHV Noticias

Este martes, la PDI confirmó el hallazgo de un cuerpo al interior de un vehículo con un impacto balístico en la zona toráxica en la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso.

La víctima se trata de un hombre de 26 años, de nacionalidad peruana, y que no contaba con antecedentes penales. Su cuerpo fue hallado en la calle Covarrubia, colindando con la comuna de La Cruz.

Víctima no tenía antecedentes penales

De acuerdo a lo informado por la cuenta Sitio del Suceso en X, el jefe de la Brigada de Homicidios de Valparaíso, el Subprefecto Rodrigo Gallardo, la víctima "presentaba una herida por proyectil balístico en la región torácita anterior y su causa de muerte estaría en correspondencia con el traumatismo por arma de fuego".

Asimismo, el jefe policial aseguró que los detectives y el Laboratorio de Criminalística "se encuentran trabajando en el sitio del suceso, quienes están levantando diversas evidencias".

Finalmente, el prefecto de la Brigada de Homicidio informó que todos la evidencia buscará establecer la dinámica de los hechos y que los antecedentes recopilados serán remitidos al Ministerio Público.

