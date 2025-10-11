Detienen a tres personas tras violento asalto a camión distribuidor de cigarrillos en Maipú - Chilevisión

Los delincuentes habían logrado sustraer con armas de fuego tanto el camión como su carga; sin embargo, ambos contaban con un rastreador GPS que permitió su recuperación, así como también la detención de los antisociales.

Tres delincuentes fueron detenidos este viernes tras un asalto con armas de fuego a un camión de trasporte de la empresa Chiletabacos en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Cuatro Poniente con José Manuel Borgoño, donde los antisociales cubrieron sus rostros e intimidaron al conductor del camión y su repartidor con las armas.

Los antecedentes del asalto

Las víctimas estaban realizando labores de reparto cuando ocurrió el delito y según indicó Carabineros, los delincuentes sustrajeron tanto el camión, como la carga que estaba en el interior.

Sin embargo, el vehículo contaba con un rastreador GPS, al igual que su carga, lo que permitió recuperar el camión en las cercanías de donde ocurrió el asalto y los cigarrillos fueron recuperados en el pasaje Marga Marga.

Hasta dicho lugar llegó personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP), quienes detuvieron en flagrancia a tres sujetos intentando ingresar los fardos de cigarrillos en un domicilio particular y también incautaron armas de fuego, encomiendas de casas comerciales y otros artículos que están siendo investigados para determinar su procedencia.

Finalmente, los detenidos pasarán a control de detención y posterior formalización por los delitos de robo e infracción a la ley de armas.