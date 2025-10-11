 Detienen a tres personas tras violento asalto a camión distribuidor de cigarrillos en Maipú - Chilevisión
Minuto a minuto
Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado Kast pasó a Jara: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Tres civiles y un bombero resultaron heridos tras incendio que afectó a vivienda en Rodelillo Con un niño en brazos: Pareja atacó y amenazó a funcionaria de Cesfam en San Antonio Caso Nabila Rifo: Ministra Orellana apuntó a la responsabilidad del Poder Judicial
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
11/10/2025 08:54

Detienen a tres personas tras violento asalto a camión distribuidor de cigarrillos en Maipú

Los delincuentes habían logrado sustraer con armas de fuego tanto el camión como su carga; sin embargo, ambos contaban con un rastreador GPS que permitió su recuperación, así como también la detención de los antisociales.

Publicado por CHV Noticias

Tres delincuentes fueron detenidos este viernes tras un asalto con armas de fuego a un camión de trasporte de la empresa Chiletabacos en la comuna de Maipú.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Cuatro Poniente con José Manuel Borgoño, donde los antisociales cubrieron sus rostros e intimidaron al conductor del camión y su repartidor con las armas.

Los antecedentes del asalto

Las víctimas estaban realizando labores de reparto cuando ocurrió el delito y según indicó Carabineros, los delincuentes sustrajeron tanto el camión, como la carga que estaba en el interior.

Sin embargo, el vehículo contaba con un rastreador GPS, al igual que su carga, lo que permitió recuperar el camión en las cercanías de donde ocurrió el asalto y los cigarrillos fueron recuperados en el pasaje Marga Marga.

Hasta dicho lugar llegó personal de la Sección de Investigación Policial de Carabineros (SIP), quienes detuvieron en flagrancia a tres sujetos intentando ingresar los fardos de cigarrillos en un domicilio particular y también incautaron armas de fuego, encomiendas de casas comerciales y otros artículos que están siendo investigados para determinar su procedencia.

Finalmente, los detenidos pasarán a control de detención y posterior formalización por los delitos de robo e infracción a la ley de armas.

Publicidad

Destacamos

Noticias

FUAS 2026 se extenderá hasta el 22 de octubre: Revisa los beneficios para la educación superior

Lo último

Lo más visto

“Lloré”: Eugenia Lemos impactó al reaparecer en eventos a solo 11 días de dar a luz

La exchica reality asistió al lanzamiento de una nueva línea de ropa que tiene como protagonista a Emilia Dides. Allí, Lemos se refirió a cómo ha vivido el post parto.

11/10/2025

“No me imaginé que...”: Felipe Kast resveló si existen planes de matrimonio con Pamela Díaz

El senador habló sobre su matrimonio con Emelia Puga, el paso a la soltería y su actual relación con Pamela Díaz, ahondando en sus cualidades e incluso la opinión que tienen de ella en el mundo político.

11/10/2025

Insólito hecho en Villa Alemana: La razón por la que ladrón devolvió celular robado

Los hechos ocurrieron al interior de un minimarket y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Al día siguiente el responsable dejó el teléfono en la entrada del lugar.

11/10/2025

Kast pasó a Jara: Así variaron las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD

José Antonio Kast se encuentra en el primer lugar de las preferencias, con un 25%, mientras que Jeannette Jara pasó al segundo lugar con un 24%.

11/10/2025