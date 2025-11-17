Desconocidos ingresan a motel de Ovalle y asesinan a disparos a huésped - Chilevisión

Detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y el equipo ECOH realizaron las primeras diligencias.

La Policía de Investigaciones se encuentra realizando pericias respecto a un crimen ocurrido en un motel ubicado en la ciudad de Ovalle, región de Coquimbo.

Durante esta jornada, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena junto a peritos del Laboratorio de Criminalística y el equipo ECOH llegaron hasta la cabaña donde fue asesinada la persona.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El subprefecto José Cáceres, jefe de la BH, señaló que la víctima es un hombre de 22 años y de acuerdo a antecedentes preliminares, el sujeto se encontraba en una de las cabañas de la propiedad, ubicada en el sector La Chimba, a un costado de la ruta D-511.

Ahí, un grupo de desconocidos ingresó al lugar y asesinó a disparos a la víctima durante la madrugada. Aún no hay certeza si la persona fallecida conocía a los atacantes.

"A esta hora nuestro personal realiza el trabajo científico-técnico en el sitio del suceso para establecer la dinámica del delito y establecer las responsabilidades", agregó el subprefecto Cáceres.