Revelan amenazas de hombre que atacó a apuñaladas a funcionaria de la Junji en La Florida - Chilevisión

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre, cuando el hombre siguió a la víctima a la salida de su trabajo y la apuñaló 12 veces. También amenazó a sus hijos en común por audios.

Este jueves fue formalizado y puesto en prisión preventiva el hombre que atacó a puñaladas a su ex pareja en plena vía pública en la comuna de La Florida, el pasado 24 de octubre.

El atacante había seguido a su ex pareja, quien es funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji), después de que terminara su jornada laboral, atacándola en 12 oportunidades en un paradero de buses RED ubicado en la calle Froilán Roa.

Agresor amenazó a los hijos de la víctima a través de mensajes

El hombre fue formalizado por femicidio frustrado y amenazadas y fue puesto en prisión preventiva durante los 120 días que se decretaron para la investigación, puesto que el Tribunal lo consideró un peligro para la sociedad, así como también para la víctima y sus hijos.

Al respecto, tras la audiencia, Carolina Remy-Mayllet, fiscal jefe de Género de la Fiscalía Metropolitana Oriente, señaló a Radio Biobio que la agresión "se detona dado que la víctima logra obtener el divorcio y él, arrebatado ante esta situación y tras previas amenazas de concretar un femicidio, la aborda en la vía pública y es donde la ataca brutalmente".

En esa misma línea, señaló que el hombre amenazó a los hijos que tiene en común con la víctima y una hora antes del ataque advirtió que seguiría a su expareja para apuñalarla: "Lo reitera en varios audios que envía", sostuvo la fiscal.

El hombre contaba con condenas prescritas por delitos de amenazas, lesiones y desacatos en perjuicio de la víctima.

Finalmente, la persecutora comentó que la víctima fue asistida por transeúntes que se encontraban en el lugar y uno de ellos la conocía porque eran vecinos, lo que permitió la identificación del imputado.